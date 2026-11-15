Gheorghe Hagi a câștigat primul meci oficial de la revenirea pe banca primei reprezentative. După patru eșecuri consecutive în Nations League, România s-a impus în fața Poloniei cu 2-1 sâmbătă seară, pe Arena Națională.
În Grupa 4, urna valorică ”B”, naționala României a învins-o pe selecționata lui Jan Urban, în urma golurilor semnate de Alexandru Cicâldău (min. 68) și Dennis Man (min. 72). Pentru polonezi a marcat Marcel Regula (min. 82).
De ce nu pleacă Gică Hagi de la națională: ”Nimeni nu vrea să facă asta”
La VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1, moderatorul Cristian Pintea l-a întrebat pe fostul internațional Cristi Pulhac dacă s-a gândit în vreun moment că Hagi va arunca prosopul după înfrângerile din Liga Națiunilor.
- Pulhac consideră că nu există, în acest moment, antrenori dispuși să preia prima reprezentativă și să își asume responsabilitatea redresării echipei
”(n.r. Te-ai gândit că pleacă?) Eu cred că și lipsa de alternative contează. Nu ai nici pe nimeni care să vrea să stea la ușă (n.r. să preia naționala)”, a spus Pulhac.
Câți bani a încasat federația din bilete după România - Polonia
Crainicul de pe stadion a anunțat, în actul secund, că la meci au asistat 45.827 de spectatori, iar Federația Română de Fotbal anunțase, înaintea meciului, că fuseseră deja procesate peste 45.000 de bilete.
Grila completă a prețurilor
- Categoria 4 (peluze): 50 de lei
- Categoria 3: 60 de lei
- Categoria 2: 90 de lei
- Categoria 1 (zonele centrale ale tribunelor): 130 de lei
- VIP Albastru: 500 de lei
- VIP Roșu: 650 de lei
- Tineri între 15 și 24 de ani: 30 de lei
- Copii sub 15 ani (Family Zone, tribunele 1 și 2): 10 lei
Luând în calcul un preț mediu estimat de 65 de lei / spectator, încasările brute ale federației din bilete, așa cum a scris și Fanatik.ro, s-ar putea ridica la aproximativ 3 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 600.000 de euro.