Gheorghe Hagi a câștigat primul meci oficial de la revenirea pe banca primei reprezentative. După patru eșecuri consecutive în Nations League, România s-a impus în fața Poloniei cu 2-1 sâmbătă seară, pe Arena Națională.

În Grupa 4, urna valorică ”B”, naționala României a învins-o pe selecționata lui Jan Urban, în urma golurilor semnate de Alexandru Cicâldău (min. 68) și Dennis Man (min. 72). Pentru polonezi a marcat Marcel Regula (min. 82).

De ce nu pleacă Gică Hagi de la națională: ”Nimeni nu vrea să facă asta”

La VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1, moderatorul Cristian Pintea l-a întrebat pe fostul internațional Cristi Pulhac dacă s-a gândit în vreun moment că Hagi va arunca prosopul după înfrângerile din Liga Națiunilor.

Pulhac consideră că nu există, în acest moment, antrenori dispuși să preia prima reprezentativă și să își asume responsabilitatea redresării echipei

”(n.r. Te-ai gândit că pleacă?) Eu cred că și lipsa de alternative contează. Nu ai nici pe nimeni care să vrea să stea la ușă (n.r. să preia naționala)”, a spus Pulhac.

Câți bani a încasat federația din bilete după România - Polonia

Crainicul de pe stadion a anunțat, în actul secund, că la meci au asistat 45.827 de spectatori, iar Federația Română de Fotbal anunțase, înaintea meciului, că fuseseră deja procesate peste 45.000 de bilete.

Grila completă a prețurilor

Categoria 4 (peluze): 50 de lei

Categoria 3: 60 de lei

Categoria 2: 90 de lei

Categoria 1 (zonele centrale ale tribunelor): 130 de lei

VIP Albastru: 500 de lei

VIP Roșu: 650 de lei

Tineri între 15 și 24 de ani: 30 de lei

Copii sub 15 ani (Family Zone, tribunele 1 și 2): 10 lei

Luând în calcul un preț mediu estimat de 65 de lei / spectator, încasările brute ale federației din bilete, așa cum a scris și Fanatik.ro, s-ar putea ridica la aproximativ 3 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 600.000 de euro.