Florin Prunea l-a remarcat imediat! Fotbalistul din naționala lui Gică Hagi care a sclipit cu Polonia: „A demonstrat”

România s-a impus pe teren propriu în fața Poloniei, scor 2-1, într-un meci din runda a 5-a din Grupa 4 de Nations League disputat în Liga B.

„Tricolorii” au punctata prin Alexandru Cicâldău (68') și Dennis Man (72'), în timp ce polonezii au înscris prin Marcel Regula (82').

Remarcatul lui Florin Prunea și al lui Gabi Balint după prima victorie a lui Gică Hagi din Nations League

Florin Prunea a subliniat prestația solidă pe care a avut-o Marius Corbu, care a intrat în minutul 67 al partidei cu Polonia în locul lui Ianis Hagi.

Fostul portar al echipei naționale a vorbit despre calitatea pe care a arătat-o fotbalistul de 24 de ani.

„Dacă cineva mai avea vreo îndoială că nu e fotbalist... El joacă în cupele europene, a demonstrat că merită să fie aici”, a spus Florin Prunea, conform digisport.ro.

Nici Gabi Balint nu l-a trecut cu vederea pe Marius Corbu și a s-a declarat surprins de curajul pe care l-a avut jucătorul lui Ferencvaros, dar și de siguranța din jocul lui.

„O surpriză plăcută. Nu-l cunoșteam. A intrat de parcă era la națională de mult timp. Mie nu îmi plac jucătorii temători, dar el cum a intrat...”, a adăugat Gabi Balint.