Gică Hagi anunță o pierdere după România - Polonia 2-1: „El nu o să fie”

După 4 înfrângeri consecutive în UEFA Nations League, România a reușit să bifeze primul succes. Acesta a venit în fața reprezentativei din Polonia, scor 2-1.

Gică Hagi anunță schimbări după România - Polonia 2-1

Marcatorii duelului au fost Alex Cicâldău și Dennis Man, pe când la oaspeți a punctat Benedyczak. Din nefericire, Gică Hagi a primit și vești proaste după meciul de pe Arena Națională.

Mai exact, Tudor Băluță a fost avertizat la începutul reprizei a doua și va rata astfel meciul cu Bosnia. Această situație a fost abordată și de Gică Hagi la finalul duelului, când a transmis că nu se va putea baza pe mijlocașul format de Farul Constanța.

Selecționerul a expus că va merge la victorie la Zenica, pentru duelul cu Bosnia, chiar dacă atmosfera va fi una ostilă. Gică Hagi e încrezător că victoria cu Polonia poate fi un moment 0 pentru echipa națională și că rezultatele primei reprezentative se vor îmbunătăți.

„Mergem să jucăm la victorie, știm că e foarte greu, e o echipă bună. Sperăm să intrăm bine, cu o echipă bună. Vor fi schimbări, probabil, vedem. Băluță nu o să fie, dar avem alții, trebuie să găsim soluții. Sunt fericit pentru băieți, aveam nevoie de această victorie. Au jucat foarte bine, s-au luptat. De această dată echipa a arătat bine.

I-am motivat și înainte, dar acum au fost mult mai conectați, au stat mult mai bine în teren. În atac, am știut să atacăm când am avut ocazii. Îmi aduc aminte de ce a fost în spate, îmi e greu să vorbesc, e doar o victorie.

De aici poate fi un restart mental, eu cred că România are resurse destule. Trebuie să construim o mentalitate de învingători. Sperăm să jucăm și în deplasare precum jucăm acasă”, a declarat Gică Hagi, potrivit AS.ro.