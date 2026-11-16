Spania, campioana mondială şi europeană en-titre, a fost învinsă de Anglia cu scorul de 3-2, duminică seara, la Madrid, pe Estadio Metropolitano, într-un meci din ultima etapă a Ligii Naţiunilor.
Spania - Anglia 2-3 după 44 de meciuri consecutive fără înfrângere pentru gazde
Englezii au condus cu 3-0, prin golurile marcate de Harry Kane (45 - din penalty), Ezri Konsa (53) şi Ben White (57), dar ''La Roja'' a reuşit să se apropie pe tabelă, prin golurile înscrise de Mikel Oyarzabal (65 - din penalty) şi Nico Williams (75), după eliminarea lui Elliot Anderson (63), însă oaspeţii s-au apărat şi au reuşit să pună capăt seriei de invincibilitate a ibericilor.
Ambele echipe erau calificate în sferturile de finală. Spania nu mai pierduse din 2023, având o serie de 44 de meciuri consecutive fără înfrângere, potrivit AFP.
Belgia şi Franţa s-au alăturat şi ele în sferturi, după victoriile obţinute în ultima etapă.
Rezultatele și marcatorii în meciurile de duminică din Liga Națiunilor
Liga A
Grupa A1
Belgia - Italia 1-4
Au marcat: Maxim De Cuyper 15, Nathan Ngoy 22, Jeremy Doku 26, Diego Moreira 80, respectiv Francesco Pio Esposito 11.
Francesco Pio Esposito a ratat un penalty în min. 90+1 (a apărat Senne Lammens).
Franţa - Turcia 2-1
Au marcat: Emirhan Topcu (autogol) 49, Eli Junior Kroupi 80, respectiv Abdulkerim Bardakci 90.
Clasament
1 Franţa 6 4 1 1 10-6 13
2 Belgia 6 4 0 2 12-7 12
3 Italia 6 3 1 2 12-10 10
4 Turcia 6 0 0 6 4-15 0
Grupa A3
Croaţia - Cehia 2-1
Au marcat: Ivan Perisic 2, Lovro Majer 87, respectiv Adam Hlozek 85.
Spania - Anglia 2-3
Au marcat: Mikel Oyarzabal 65 - penalty, Nico Williams 75, respectiv Harry Kane 45 - penalty, Ezri Konsa 53, Ben White 57.
Cartonaş roşu: Elliot Anderson (Anglia) 63.
Clasament
1 Anglia 6 5 0 1 19-6 15
2 Spania 6 5 0 1 16-8 15
3 Croaţia 6 2 0 4 7-17 6
4 Cehia 6 0 0 6 3-14 0
Liga C
Grupa C1
Belarus - Albania 0-2
Au marcat: Rei Manaj 28, Elseid Hysaj 57.
Finlanda - San Marino 7-2
Au marcat: Adrian Svanbaeck 8, 20, 79, Leo Walta 17, Joel Pohjanpalo 36, 42, Daniel Hakans 70, respectiv Nicola Nanni 26 - penalty, 76.
Clasament
1 Albania 6 5 0 1 12-3 15
2 Belarus 6 3 1 2 7-4 10
3 Finlanda 6 3 1 2 16-6 10
4 San Marino 6 0 0 6 3-25 0
Grupa C2
Letonia - Armenia 0-0
Cipru - Muntenegru 1-4
Au marcat: Ioannis Pittas 52 - penalty, respectiv Milutin Osmajic 5, Milan Vukotic 58, Nikola Krstovic 67, 83.
Clasament
1 Muntenegru 6 5 1 0 13-6 16
2 Cipru 6 2 2 2 7-8 8
3 Armenia 6 1 3 2 5-6 6
4 Letonia 6 0 2 4 3-8 2
* Câştigătoarele celor patru grupe din Liga B vor promova direct în Liga A. De asemenea, echipele clasate pe locul secund în Liga B vor avea şansa de a ajunge în elită prin intermediul unui play-off împotriva unor formaţii din Liga A.
Cele patru echipe clasate pe ultimul loc în grupele Ligii B vor disputa un play-off de menţinere/promovare împotriva celor patru formaţii clasate pe locul secund în grupele Ligii C. Câştigătoarele acestor dueluri vor evolua în Liga B la următoarea ediţie, iar învinsele vor juca în Liga C. Info: Agerpres