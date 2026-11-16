Spania, campioana mondială şi europeană en-titre, a fost învinsă de Anglia cu scorul de 3-2, duminică seara, la Madrid, pe Estadio Metropolitano, într-un meci din ultima etapă a Ligii Naţiunilor.

Spania - Anglia 2-3 după 44 de meciuri consecutive fără înfrângere pentru gazde

Englezii au condus cu 3-0, prin golurile marcate de Harry Kane (45 - din penalty), Ezri Konsa (53) şi Ben White (57), dar ''La Roja'' a reuşit să se apropie pe tabelă, prin golurile înscrise de Mikel Oyarzabal (65 - din penalty) şi Nico Williams (75), după eliminarea lui Elliot Anderson (63), însă oaspeţii s-au apărat şi au reuşit să pună capăt seriei de invincibilitate a ibericilor.

Ambele echipe erau calificate în sferturile de finală. Spania nu mai pierduse din 2023, având o serie de 44 de meciuri consecutive fără înfrângere, potrivit AFP.

Belgia şi Franţa s-au alăturat şi ele în sferturi, după victoriile obţinute în ultima etapă.

Rezultatele și marcatorii în meciurile de duminică din Liga Națiunilor

Liga A

Grupa A1

Belgia - Italia 1-4

Au marcat: Maxim De Cuyper 15, Nathan Ngoy 22, Jeremy Doku 26, Diego Moreira 80, respectiv Francesco Pio Esposito 11.

Francesco Pio Esposito a ratat un penalty în min. 90+1 (a apărat Senne Lammens).

Franţa - Turcia 2-1

Au marcat: Emirhan Topcu (autogol) 49, Eli Junior Kroupi 80, respectiv Abdulkerim Bardakci 90.

Clasament

1 Franţa 6 4 1 1 10-6 13

2 Belgia 6 4 0 2 12-7 12

3 Italia 6 3 1 2 12-10 10

4 Turcia 6 0 0 6 4-15 0

Grupa A3

Croaţia - Cehia 2-1

Au marcat: Ivan Perisic 2, Lovro Majer 87, respectiv Adam Hlozek 85.

Spania - Anglia 2-3

Au marcat: Mikel Oyarzabal 65 - penalty, Nico Williams 75, respectiv Harry Kane 45 - penalty, Ezri Konsa 53, Ben White 57.

Cartonaş roşu: Elliot Anderson (Anglia) 63.

Clasament

1 Anglia 6 5 0 1 19-6 15

2 Spania 6 5 0 1 16-8 15

3 Croaţia 6 2 0 4 7-17 6

4 Cehia 6 0 0 6 3-14 0

Liga C

Grupa C1

Belarus - Albania 0-2

Au marcat: Rei Manaj 28, Elseid Hysaj 57.

Finlanda - San Marino 7-2

Au marcat: Adrian Svanbaeck 8, 20, 79, Leo Walta 17, Joel Pohjanpalo 36, 42, Daniel Hakans 70, respectiv Nicola Nanni 26 - penalty, 76.

Clasament

1 Albania 6 5 0 1 12-3 15

2 Belarus 6 3 1 2 7-4 10

3 Finlanda 6 3 1 2 16-6 10

4 San Marino 6 0 0 6 3-25 0

Grupa C2

Letonia - Armenia 0-0

Cipru - Muntenegru 1-4

Au marcat: Ioannis Pittas 52 - penalty, respectiv Milutin Osmajic 5, Milan Vukotic 58, Nikola Krstovic 67, 83.

Clasament

1 Muntenegru 6 5 1 0 13-6 16

2 Cipru 6 2 2 2 7-8 8

3 Armenia 6 1 3 2 5-6 6

4 Letonia 6 0 2 4 3-8 2

* Câştigătoarele celor patru grupe din Liga B vor promova direct în Liga A. De asemenea, echipele clasate pe locul secund în Liga B vor avea şansa de a ajunge în elită prin intermediul unui play-off împotriva unor formaţii din Liga A.

Cele patru echipe clasate pe ultimul loc în grupele Ligii B vor disputa un play-off de menţinere/promovare împotriva celor patru formaţii clasate pe locul secund în grupele Ligii C. Câştigătoarele acestor dueluri vor evolua în Liga B la următoarea ediţie, iar învinsele vor juca în Liga C. Info: Agerpres