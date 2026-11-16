La FCSB, Mihai Popescu (33 de ani) a fost titular pe postul de fundaș stânga, chiar dacă acesta este fundaș central. Acesta a revenit recent după accidentare, iar Laurențiu Reghecampf speră ca fostul jucător de la Dinamo să poată ajuta echipa în meciurile oficiale cât mai curând.

Printre altele, antrenorul de la FCSB s-a arătat mulțumit de evoluția jucătorului. După pauza internațională pentru meciurile echipelor naționale, fosta campioană a României va juca în deplasare, la Mioveni, cu FC Argeș.

Laurențiu Reghecampf: ”Mihai Popescu a jucat bine”

”Am jucat cu Mihai Popescu pe banda stângă. Am avut o discuţie cu Mihai înainte de meci şi i-am spus că îmi doresc foarte mult să joace astăzi pe bandă ca să poată alerga mai mult şi să aibă parte de mai mult efort.

Cred că a jucat bine, chiar dacă el nu este un fundaş de bandă. În multe situaţii este depăşit, mai ales la situaţiile în viteză unu contra unu, dar e un jucător cu experienţă, care se descurcă foarte bine.

Are nevoie de minute, să revină cât mai rapid. Este un jucător care are un nivel foarte mare şi ne-ar ajuta foarte mult”, a spus Reghecampf, la conferința de presă.

FCSB, în amicalul cu Chindia Târgoviște: M. Popa - Crețu, Dawa, Duarte, M. Popescu - Arad, Muhar, Boutoutaou - Miculescu, Avram, Toma

M. Popa - Crețu, Dawa, Duarte, M. Popescu - Arad, Muhar, Boutoutaou - Miculescu, Avram, Toma Rezerve: Udrea, Nicolas Pintilii, V. David, Gnahore, Constantin, Politic, Batubinsika, Calus, Anghel, Stancu, Șerban, Tascu, David

„Clubul nostru le urează bun-venit și mult succes”

„FCSB anunță că Mihai Pintilii și Costin Curelea vor face parte, începând de astăzi, din staff-ul tehnic al primei echipe. Clubul nostru le urează bun-venit și să aibă parte de mult succes!”, a transmis gruparea roș-albastră pe Facebook.

Pintilii revine la FCSB după experiența de la Levadiakos, unde a fost antrenor secund alături de Elias Charalambous. Acesta și-a încheiat colaborarea cu formația din Grecia pe 23 septembrie.

De cealaltă parte, Costin Curelea a plecat de la naționala U21 a României pe 29 octombrie, după încheierea colaborării cu Federația Română de Fotbal