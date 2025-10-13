Prezența la CM 2026 îl poate propulsa pe Stanciu în istorie

Meciurile cu Bosnia și Herțegovina și San Marino pot reprezenta o motivație în plus pentru căpitanul Nicolae Stanciu (32 de ani), pe lângă miza rezultatelor. Dacă va juca în ambele partide, acesta îl va egala în clasamentul all-time al prezențelor în tricoul României pe Bogdan Lobonț.

Pentru a intra în top 5 la acest capitol și a-i întrece pe Lobonț, Klein, Stelea, Petrescu și Boloni, Stanciu mai are nevoie de 18 prezențe, dar cel puțin jumătate pot și asigurate de ultimele meciuri din preliminarii, de meciurile de baraj, de amicalele din prima jumătate a anului viitor și de eventuala prezență la CM 2026.



Lucescu a atras atenția că jucătorii trebuie să accepte concurența

Mijlocașul de la Genoa a ratat meciurile cu Moldova și Austria, după ce a suferit o întindere a bicepsului femural de la coapsa dreaptă, dar ar trebui să revină pe teren la meciul cu Parma (19 octombrie).

La meciurile din această lună, banderola de căpitan a fost purtată de Ianis Hagi. Statul său în rândul tricolorilor pare să se schimbat de la titular intangibil la jucător de lot, după ce selecționerul Mircea Lucescu a spus "trebuie să accepte concurența. Asta îi menține treji și profesioniști. Dacă nu acceptă concurența, atunci e foarte greu pentru ei. Unii cred că nu pot fi înlocuiți. Nu e nicăieri așa, mai ales în fotbal! Răzvan Marin trebuie să accepte lucrurile astea. Și el, și Stanciu! Să accepte lucrurile astea, că în fotbal e o competiție permanentă în care rămâne cel mai bun".



Clasamentul all-time al prezențelor pentru naționala României:

1. Dorinel Munteanu (retras) - 134

2. Gheorghe Hagi (retras) - 124

3. Gheorghe Popescu (retras) - 115

4. Răzvan Raț (retras) - 113

5. Laszlo Boloni (retras) - 102

6. Dan Petrescu (retras) - 95

7. Bogdan Stelea (retras) - 91

8. Michael Klein (retras) - 89

9. Bogdan Lobonț (retras) - 86

10. Nicolae Stanciu (activ) - 84



Clasamentul all-time al golgheterilor naționalei României:

35 de goluri - Adrian Mutu (retras), Gheorghe Hagi (retras)

31 de goluri - Iuliu Bodola (retras)

25 de goluri - Viorel Moldovan (retras), Ciprian Marica (retras)

22 de goluri - Laszlo Boloni (retras)

21 de goluri - Dudu Georgescu (retras), Florin Răducioiu (retras), Anghel Iordănescu (retras), Rodion Cămătaru (retras)

20 de goluri - Ilie Dumitrescu (retras)

19 goluri - Ionel Ganea (retras)

16 goluri - Gheorghe Popescu (retras)

15 goluri - Nicolae Stanciu (activ), Marius Niculae (retras), Florea Dumitrache (retras)

