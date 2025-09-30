Fostul patron al celor de la FC Vaslui consideră că stilul de joc din Italia nu se pliază pe calitățile mijlocașului ofensiv.



Ajuns liber de contract după despărțirea de Damac, internaționalul român a semnat în vară cu Genoa, club patronat de Dan Șucu.

Transferul lui Stanciu la Genoa, criticat Adrian Porumboiu



Deși era așteptat să devină un jucător important în echipa lui Patrick Vieira, Stanciu a rămas de cele mai multe ori rezervă. În ultima etapă din Serie A, cu Lazio, a început din nou pe banca de rezerve, semn că adaptarea nu este deloc ușoară.



Adrian Porumboiu, cel care l-a adus pe Stanciu în fotbalul mare, la Vaslui, este tranșant. Fostul arbitru spune că experiența și calitățile liderului naționalei nu sunt puse în valoare în campionatul Italiei, acolo unde predomină duelurile fizice.



„Mă surprinde lipsa de jocuri a lui Stanciu. Eu am vorbit mult cu el. Transferul în Italia nu i se potrivește. E un fotbal agresiv, jucat pe un sistem în care mai mult contează agresivitatea fizică. El trebuie să joace titular, nu să fie rezervă. Cred că transferul în Italia este o decizie neinspirată. Nu am vorbit după ce a ajuns acolo, dar e un tip respectuos, îmi mai dă mesaje. Nu uită că a plecat în fotbal de la Vaslui. Țin minte și acum când l-am adus și mi-a spus antrenorul ‘Ce să fac cu piticul ăsta?’. Piticul a jucat meci de meci și a făcut-o bine”, a spus Porumboiu la Fanatik.



Până acum, Stanciu a adunat cinci apariții la Genoa și a înscris un singur gol, în Cupa Italiei. La 32 de ani, mijlocașul tricolor are în față acum duelurile cu Republica Moldova (amical) și Austria (calificări CM 2026).

