Liber de contract după ce a antrenat-o ultima oară pe Sepsi, acum șase luni, Dorinel Munteanu este gata să revină în fotbal. Fie din postura de antrenor, fie din cea de selecționer.



Dacă nu va fi ofertat de Federația Română de Fotbal în viitor, antrenorul de 57 de ani este dispus să preia altă națională, dar pune o condiție importantă.



Dorinel Munteanu: ”Asta e condiția numărul unu”



”Sunt mulți factori care duc la numirea unui selecționer, rezultatele, dacă cei care conduc federația au încredere. Sigur, dacă Dumnezeu va dori poate voi fi selecționer. În România sau poate în altă țară.



Dar condiția numărul 1, după părerea mea, e ca un selecționer trebuie să aibă performanță înainte de orice. Fără acest lucru nu ai cum, este imposibil. Mai sunt cazuri, dar asta nu poate să ducă la un progres”, a spus Dorinel Munteanu, potrivit iamsport.ro.



Cea mai mare performanță din cariera de antrenor a lui Dorinel Munteanu a fost reușită la Oțelul Galați, în sezonul 2010-2011, când a produs minunea și a reușit să câștige titlul.

