Potrivit Tuttomercatoweb, care citează site-ul Capology.com, gruparea din Serie A are o masă salarială totală de 30 de milioane de euro brut (17,6 milioane net) pentru sezonul 2025/2026.

Dan Șucu, patron și la FCSB, a preluat 77% din acțiunile clubului italian la finalul anului 2024, plătind 40 de milioane de euro.

Cine e cel mai bine plătit jucător de la Genoa

Cel mai mare salariu îl are Vitinha, cu 3,3 milioane de euro brut pe an (1,8 milioane net). Pe locurile următoare se află Jean Onana și Valentin Carboni, ambii cu câte 2,8 milioane brut (1,5 net), urmați de Leo Ostigard – 2,2 milioane brut (1,2 net).

Căpitanul naționalei României, Nicolae Stanciu, încasează 1,5 milioane de euro brut pe sezon (aproximativ 800.000 net), sumă care îl plasează în zona mediană a lotului.

Top salarii Genoa 2025/26 (sume brute/an)

Vitinha – 3,3 milioane €

Jean Onana – 2,8 milioane €

Valentin Carboni – 2,8 milioane €

Leo Ostigard – 2,2 milioane €

Nicolae Stanciu – 1,5 milioane €

Maxwel Cornet – 1,4 milioane €

Ruslan Malinovskyi – 1,3 milioane €

Aaron Martin – 1,3 milioane €

Johan Vásquez – 1,3 milioane €

Albert Gronbaek – 1,1 milioane €

Sursa citată mai notează că Genoa se află pe locul 14 în ierarhia bugetelor salariale din Serie A, într-un sezon în care echipa a fost „restartată” sub comanda lui Patrick Vieira, fără investiții spectaculoase pe piața transferurilor.

