Formația din Superliga vrea să dea lovitura: aduce doi fotbaliști de la Rapid

Giuleștenii au încheiat anul 2025 pe poziția a doua, la doar un punct de liderul Universitatea Craiova.

După înfrângere cu FCSB din ultima etapă de Superliga, Costel Gâlcă a cerut întăriri, dar a anunțat și pe ce jucători nu se va baza.

Oficialul Petrolului a anunțat interesul pentru doi jucători de la Rapid



Petrolul ar vrea să profite de situația de la Rapid pe care au Rareș Pop și Cristi Ignat și să îi aducă pe cei doi jucători tineri în această iarnă.

Vicepreședintele ploieștenilor a recunoscut că cei doi fotbaliști ai giuleștenilor reprezintă interes pentru formația din Superliga, dar doar pentru un împrumut.