Formația din Superliga vrea să dea lovitura: aduce doi fotbaliști de la Rapid

Superliga
Doi jucători de la Rapid sunt doriți de o altă formație din Superliga.

Giuleștenii au încheiat anul 2025 pe poziția a doua, la doar un punct de liderul Universitatea Craiova.

După înfrângere cu FCSB din ultima etapă de Superliga, Costel Gâlcă a cerut întăriri, dar a anunțat și pe ce jucători nu se va baza.

Oficialul Petrolului a anunțat interesul pentru doi jucători de la Rapid

Petrolul ar vrea să profite de situația de la Rapid pe care au Rareș Pop și Cristi Ignat și să îi aducă pe cei doi jucători tineri în această iarnă.

Vicepreședintele ploieștenilor a recunoscut că cei doi fotbaliști ai giuleștenilor reprezintă interes pentru formația din Superliga, dar doar pentru un împrumut.

(n.r. Rareş Pop şi Ignat sunt variante?) Da, da. Sunt discuţii să sperăm că ajungem la o înţelegere cât mai repede ca să poată să vină şi ei la pregătire dacă ajungem la un punct comun cu Rapid. S-a vorbit doar despre împrumut, fără opţiunea unui transfer definitiv”, a declarat Cristian Fogarassy, pentru iAMsport.ro.

Rareș pop a evoluat în 9 partide în tricoul lui Rapid și reușit să înscrie un gol și să ofere două pase decisive. Aripa dreapta este cotată la 500.000 de euro, conform site-ului specialitate Transfermarkt.com.

De cealaltă parte, Cristian Ignat nu a jucat niciun minut pentru trupa lui Costel Gâlcă în acest sezon, dar este cotat la 1 milion de euro.

