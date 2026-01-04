Tânărul atacant spaniol Gonzalo Garcia (foto) a reuşit un hat-trick pentru Real Madrid în meciul câştigat pe teren propriu, cu scorul de 5-1, în faţa formaţiei Betis Sevilla. duminică, în etapa a 18-a a campionatului de fotbal al Spaniei.

Gonzalo Garcia (21 ani), care l-a înlocuit în acest meci pe francezul Kylian Mbappe (accidentat), a marcat în minutele 20, 50 şi 82, acestea fiind primele sale goluri în La Liga.

