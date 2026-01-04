VIDEO Real Madrid, goleada cu sărmana Betis Sevilla! Gonzalo Garcia a reușit un hat-trick

Real Madrid, goleada cu sărmana Betis Sevilla! Gonzalo Garcia a reușit un hat-trick La Liga
Demonstrație de forță a madrilenilor, lipsiți în acest meci de Kylian Mbappe.

Tânărul atacant spaniol Gonzalo Garcia (foto) a reuşit un hat-trick pentru Real Madrid în meciul câştigat pe teren propriu, cu scorul de 5-1, în faţa formaţiei Betis Sevilla. duminică, în etapa a 18-a a campionatului de fotbal al Spaniei.

Gonzalo Garcia (21 ani), care l-a înlocuit în acest meci pe francezul Kylian Mbappe (accidentat), a marcat în minutele 20, 50 şi 82, acestea fiind primele sale goluri în La Liga.

Pentru Real au mai înscris alţi doi jucători formaţi la propria academie, Raul Asencio (56) şi Fran Garcia (90+3), în timp ce golul oaspeţilor l-a avut ca autor pe Cucho Hernandez, în minutul 66.

După această victorie, Real Madrid a acumulat 45 de puncte şi a revenit la patru lungimi de liderul FC Barcelona, care s-a impus sâmbătă cu 2-0 pe terenul concitadinei Espanyol. 

Betis Sevilla ocupă totuși momentan poziţia a şasea, cu 28 de puncte, poziție de Conference League.

Rezultatele și marcatorii din etapa 18 din Spania

Vineri

Rayo Vallecano - Getafe 1-1

Au marcat: de Frutos (45+1), respectiv Arambarri (90+1).

Fundaşul Andrei Raţiu a fost integralist la Rayo Vallecano.

Sâmbătă

Celta Vigo - Valencia 4-1

Au marcat: Iglesias (33 s.p., 59), El-Abdellaoui (83), Alvarez (90+4), respectiv Pepelu (70).

Portarul Ionuţ Andrei Radu a fost integralist la Celta Vigo.

Osasuna - Athletic Bilbao 1-1

Au marcat: Rubén Garcia (34), respectiv Guruzeta (71).

Elche - Villarreal 1-3

Au marcat: Neto (30), respectiv Moleiro (7), Mikautadze (13), Pedraza (83).

Espanyol Barcelona - FC Barcelona 0-2

Au marcat: Olmo (86), Lewandowski (90).

Duminică

Sevilla - Levante 0-3

Au marcat: Losada (47), Espi (77), Alvarez (90+4)

Real Madrid - Betis Sevilla 4-1

Au marcat: G. Garcia (20, 50, 90+3), Asencio (56), F. Garcia (90+3), respectiv Hernandez (66).

Duminică seara se mai dispută partidele:

Mallorca - Girona, Deportivo Alaves - Oviedo şi Real Sociedad - Atletico Madrid.

Clasamentul din La Liga

Clasamente oferite de Sofascore

Info: Agerpres

