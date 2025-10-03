Genoa o va întâlni duminică seară, de la ora 19:00, pe Napoli, pe stadionul ”Diego Armando Maradona”, în etapa cu numărul șase din primul eșalon al Italiei, Serie A.



Ultima confruntare dintre cele două echipe a avut loc în returul stagiunii precedente, iar Napoli și Genoa au remizat, tot pe ”Diego Armando Maradona”, atunci, scor 2-2.



Vieira, la conferința de presă: ”Stanciu va lipsi”



Căpitanul naționalei României, Nicolae Stanciu, jucător al lui Genoa începând cu sezonul 2025/26, s-a accidentat și nu va rata doar meciul cu Napoli, ci și duelurile naționalei din acțiunea lunii octombrie.



La Stanciu e vorba despre o accidentare musculară la nivelul coapsei drepte



Patrick Vieira a vorbit la conferința de presă atât despre fotbalistul român, cât și despre celelalte absențe de la Genoa pentru confruntarea cu Napoli.



”(n.r. Cum sunteți cu accidentările?) Din păcate, Stanciu va lipsi, Corner are un adductor tensionat și va lipsi și el, la fel ca Messias.

Onana? O să așteptăm până mâine, pentru că a fost cu echipa cam toată săptămâna și vrem să vedem cum se descurcă la antrenamentele de mâine”, a spus Patrick Vieira.



Rămâne de văzut când va reveni Nicolae Stanciu. Cert e că va lipsi de la meciurile României cu Moldova (joi, 9 octombrie, amical) și Austria (duminică, 12 octombrie, preliminarii CM 2026).

