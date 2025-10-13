Deranjat de ceea ce s-a scris în presă referitor la absența lui Răzvan Marin din primul 11 pentru partida cu Austria, Mircea Lucescu a transmis că mijlocașul lui AEK Atena a acuzat probleme medicale la antrenamente. Ulterior, selecționerul i-a avertizat pe "greii vestiarului" să nu creadă că au locul asigurat în națională, indiferent de experiență.

Mircea Lucescu: "Răzvan Marin și Stanciu să accepte concurența, joacă cine merită! Mitriță n-avea niciun drept să plece"



Lucescu a amintit și de retragerea de la națională lui Alexandru Mitriță, despre care a spus că nu accepta concurența.



"Obligația mea era să continui cu grupul de jucători care a fost iubit de suporteri și își trag încă seva din calificare ala Campionatul European. Problema e că în fotbal lucrurile se schimbă de la o lună la alta. S-au accidentat atâția jucători, au revenit târziu. Și atunci, a trebuit să construim repede altă echipă. E foarte greu! Am încercat până când am găsit jucătorii. Cei patru jucători tineri au adus mult entuziasm.



Ceilalți trebuie să accepte concurența. Asta îi menține treji și profesioniști. Dacă nu acceptă concurența, atunci e foarte greu pentru ei. Unii cred că nu pot fi înlocuiți. Nu e nicăieri așa, mai ales în fotbal!



Eu sunt antrenor, eu decid. Răzvan Marin nu s-a antrenat nici joi, nici vineri. La primul antrenament a spus că are o durere. I-am spus că n-are cum să joace. Știam ce meci urmează, ce intensitate. Nu o să pun un jucător doar pentru că are 70 de meciuri la națională. Îl simpatizez, e în regulă, a făcut o treabă extraordinară. El trebuie să accepte lucrurile astea. Și el, și Stanciu! Să accepte lucrurile astea, că în fotbal e o competiție permanentă în care rămâne cel mai bun.



Eu apreciez meritocrația. Joacă cine merită cu adevărat. El n-are dreptul să se supere. Dacă se supără, se supără pe el, la fel ca Mitriță. Mitriță n-avea niciun drept să plece. Un meci joacă unul, meciul următor joacă altul", a spus Lucescu, după România - Austria 1-0.

