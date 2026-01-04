Atacantul a fost cumpărat de D.C. United și va juca în Major League Soccer, împotriva unor adversari de calibru precum Lionel Messi sau Luis Suarez.

Louis Munteanu merge în Germania înainte de a pleca spre D.C. United

Înainte de a ajunge pe continentul american, Louis Munteanu va merge mai întâi în Germania pentru a efectua vizita medicală. Conform Fanatik, Louis Munteanu va pleca spre Germania în cursul zilei de luni, 5 ianuarie, urmând ca, dacă totul va fi în regulă, fotbalistul va fi prezentat la noua sa echipă la data de 12 ianuarie.

În urma transferului lui Louis Munteanu la D.C. United, CFR Cluj va încasa 5,8 milioane de euro plus bonusuri.

Alături de Louis Munteanu, la D.C. United ar putea ajunge și kosovarul celor de la CFR Cluj, Meriton Korenica.