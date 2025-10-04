De atunci, ”Briliantul” s-a concentrat mai mult pe propria sa Academie de Fotbal. Sâmbătă, Mutu a reușit o mutare importantă.

Parteneriatul semnat de Adrian Mutu

Adrian Mutu a semnat un parteneriat strategic cu Sindicatul Național al Polițiștilor și al Personalului Contractual, care are ca scop promovarea sportului de echipă în rândul copiilor.

De altfel, acest proiect vine în ajutorul personalului SNPC prin facilități speciale de înscriere a copiilor în Academia de Fotbal Adrian Mutu.

”Vă mulțumesc pentru invitație. Eu și Academia de Fotbal Adrian Mutu, aici reprezentată de președintele clubului, Marcel Paraschiv, și team-manager-ul Adrian Borza, vrem să vă spun că suntem onorați să sprijinim, să fim alături de voi, de Sindicatul Poliției din România și de Ministerul de Interne.

Așa cum știți, fotbalul nu e doar un joc, pe teren se construiesc caractere, se formează spiritul de echipă și se cultivă respectul, valori pe care și noi le transmitem mai departe micuților fotbaliști sau micuților copilași care sperăm noi să ajungă mari fotbaliști”, a spus Adi Mutu în ziua în care a semnat acordul.

SNPC a anunțat la rându-i parteneriatul cu Academia de Fotbal Adrian Mutu.

”Academia de Fotbal Adrian Mutu și SNPC au încheiat un parteneriat strategic care are ca obiectiv promovarea sportului de echipă în rândul copiilor și juniorilor, precum și sprijinirea personalului prin facilități speciale de înscriere a copiilor în academie.

Prin acest acord, membrii Sindicatului Național Al Polițiștilor și Personalului Contractual vor beneficia de condiții preferențiale pentru înscrierea copiilor în programele de pregătire ale Academiei Adrian Mutu, recunoscând astfel importanța educației sportive și a disciplinei fotbalului în dezvoltarea tinerelor generații.

Academia Adrian Mutu continuă astfel misiunea de a oferi copiilor oportunități de formare prin fotbal, punând accent pe dezvoltarea caracterului, a pasiunii pentru sport și a spiritului de echipă”, se arată în comunicatul oficial.

