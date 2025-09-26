Genoa - Empoli 3-1. Nicolae Stanciu l-a învins pe Rareș Ilie și s-a calificat în optimile Cupei Italiei

Empoli, retrogradată în eșalonul secund, l-a avut printre titulari pe Rareș Ilie, fostul mijlocaș de la Rapid, care a fost integralist. Formația din Serie B a reușit să deschidă scorul în minutul 12, după un gol marcat de debutantul Edoardo Saporiti din lovitură liberă.



Genoa a revenit rapid în joc. La trei minute distanță, Morten Frendrup a restabilit egalitatea după ce a fost lăsat singur cu portarul de Lorenzo Colombo.



Nicolae Stanciu, care a jucat 85 de minute, s-a aflat la originea golurilor de 2-1 și 3-1. În minutul 56 a centrat pentru Lorenzo Venturino, care i-a pasat ulterior decisiv lui Alessandro Marcandalli.



În minutul 83, Stanciu a expediat un șut puternic din afara careului, portarul lui Empoli a respins, iar mingea a ajuns la Jeff Ekhator, care a înscris pentru 3-1.

Poziție schimbată pentru Stanciu. Rareș Ilie, modest



Tuttomercatoweb l-a notat cu 6,5 pe Nicolae Stanciu și a remarcat schimbarea poziției sale din teren: "Patrick Vieira se gândea de mai multă vreme să îl folosească pe Stanciu ca mijlocaș în fața apărării. A coborât câțiva metri pentru a-și arăta calitățile pe faza de construcție. În a doua repriză, de la el au pornit golurile lui Marcandalli și Ekhator, care au decis meciul".



Rareș Ilie, decarul lui Empoli, a fost integralist la oaspeți și a fost notat cu 5,5: "Trebuia să vină cu calitate la mijlocul terenului, dar nu a avut impactul așteptat. Puține idei, nu a inventat nimic și a lipsit în anumite momente de la faza defensivă".

Tabloul meciurilor din optimile Cupei Italiei



Bologna - Parma

Lazio - AC Milan

Juventus - Udinese

Atalanta - Genoa

Inter - Venezia

AS Roma - Torino

Fiorentina - Como

Napoli - Cagliari



Meciurile din această fază se vor disputa la începutul lunii decembrie.


