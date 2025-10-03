Căpitanul echipei naționale a suferit o accidentare la nivelul coapsei și va rata nu doar partida cu Napoli, ci și meciurile României, amicalul cu Moldova și duelul cu Austria din preliminariile pentru Cupa Mondială.

Când revine Nicolae Stanciu după accidentare

Varianta italiană a site-ului Goal a dezvăluit când este așteptat să revină Nicolae Stanciu. Cel mai probabil, mijlocașul va fi apt până pe 19 octombrie și ar putea evolua în meciul cu Parma.

Totuși, italienii își pun semne de întrebarea în privința internaționalului român. Concret, jurnaliștii din ”Cizmă” se întreabă de ce Patrick Vieira a decis să nu îl mai titularizeze pe Stanciu la ultimele partide, în condițiile în care jucătorul român a fost adus cu mari speranțe la Genoa și a fost om de bază la primele meciuri ale sezonului.

”Nicolae Stanciu rămâne un caz deschis la Genoa. Mijlocașul român, sosit în vară cu așteptări mari, este indisponibil din cauza unei întinderi la ischiogambieri și va rata deplasarea de duminică la Napoli, precum și convocările internaționale.

Revenirea sa este programată pentru 19 octombrie, în meciul contra Parmei, pe stadionul Ferraris. Între timp, însă, persistă misterul legat de alegerile lui Vieira, care în ultimele meciuri l-a lăsat pe bancă, preferând alți jucători considerați mai potriviți pentru sistemul său 4-2-3-1.

Între timp, tehnicianul francez caută soluții pentru a relansa echipa după înfrângerea severă cu Lazio, în timp ce apar tot mai multe semne de întrebare privind utilizarea lui Stanciu în săptămânile ce urmează”, au scris italienii.

Patrick Vieira: ”Din păcate, Stanciu este indisponibil!”

Patrick Vieira a vorbit la conferința de presă atât despre fotbalistul român, cât și despre celelalte absențe de la Genoa pentru confruntarea cu Napoli.

”Din păcate, Stanciu va fi indisponibil, Cornet are o întindere la adductori și va lipsi, la fel ca și Messias. În ceea ce-l privește pe Onana, vom aștepta până mâine, deoarece s-a antrenat alături de echipă cea mai mare parte a săptămânii și așteptăm să vedem cum va decurge antrenamentul de mâine”, a spus Patrick Vieira la conferința de presă.

