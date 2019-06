OFERTE pe banda rulanta pentru Puscas! Un nou club URIAS intra in cursa pentru transferul vedetei lui Radoi: unde poate ajunge

Romania a fost eliminata in semifinale la EURO U21. Germania s-a calificat in marea finala dupa ce a invins cu 4-2.

Romania U21 a impresionat totusi la EURO. Echipa lui Mirel Radoi a castigat cea mai grea grupa a turneului, cu Franta, Anglia si Croatia si a cedat in fata Germaniei abia in minutele de final.

George Puscas a fost unul dintre cei mai buni jucatori ai lui Radoi. Puscas a marcat 4 goluri la EURO U21 si a fost unul dintre fotbalistii care au atras privirile.

George Puscas este dorit de Sheffield United, Aston Villa, dar si de Inter Milano care vrea sa-l readuca de la Palermo. Gazzetta dello Sport scrie ca atacantul roman a intrat si in vizorul turcilor de la Fenerbahce.

Italienii noteaza ca fiecare dintre aceste cluburi spera sa-l poata lua pe Puscas liber de transfer in eventualitatea in care Palermo va intra in faliment si va fi trimisa in liga a patra.