Alex Pascanu, la revenirea in tara: "De luni o sa analizez toate optiunile" Fundasul nationalei U21 mai are un an de contract cu Leicester, dar poate fi imprumutat

Alex Pascanu urmeaza sa hotarasca la ce echipa va juca in sezonul viitor.

Alex Pascanu (20 de ani) a jucat in trei meciuri pentru Romania U21 la EURO si s-a achitat foarte bine de sarcini. Ultimele minute ale meciului cu Germania au tras in joc nota sa din semifinale, el fiind eliminat dupa ce a provocat o lovitura libera din care am si luat gol.

Chiar daca a incheiat EURO cu un cartonas rosu incasat, Pascanu a lasat o impresie buna si i-a facut chiar si pe englezi sa scrie despre jocul sau de la EURO. Fanii lui Leicester au scris pe retelele de socializare ca Pascanu ar merita sa faca parte din lotul echipei pentru sezonul viitor al Premier League.

In acest moment, Alex Pascanu este legat de Leicester pentru inca un an, fosta campioana a Angliei activand o optiune de prelungire pentru un sezon. Leicester Mercury a notat in urma cu mai multe zile ca pe masa exista optiunea unui imprumut al romanului.

Alex Pascanu: "De luni voi analiza toate optiunile"



Alex Pascanu a vorbit la revenirea in tara. El a spus ca se va odihni doua zile, iar de luni se va gandi la urmatorul pas din cariera sa. Pascanu spune ca ia in considerare si un imprumut.

"Probabil de luni o sa analizez ofertele, ca mai avem putin de petrecut. De luni o sa incep si o sa vedem ce optiuni sunt. Sunt sanse peste tot. O sa analizam si o sa vedem care sunt cele mai bune", a spus fundasul de 20 de ani.