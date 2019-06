"Meciul cu Anglia m-a terminat fizic! Si eu nici macar n-am jucat!" Declaratie GENIALA a unui fotbalist din nationala U21 dupa intoarcerea de la EURO :))

Ricardo Grigore (20 de ani) s-a alaturat lotului lui Dinamo dupa ce a participat la EURO U21 cu nationala Romaniei. El nu a jucat niciun minut la turneul final.

Ricardo Grigore (20 de ani) a prins in-extremis lotul nationalei U21 pentru EURO, profitand de accidentarea lui Denis Dragus. El nu a jucat, insa, niciun minut la turneul final, Mirel Radoi preferandu-i in centrul defensivei pe Nedelcearu, Pascanu (3 meciuri), respectiv Rus (1 meci).

Ricardo Grigore: "Meciul cu Anglia m-a terminat fizic. Si eu n-am jucat"



Revenit la Dinamo dupa eliminarea Romaniei din semifinalele EURO, Ricardo Grigore se pregateste acum pentru un nou sezon. El nu a avut nicio zi de vacanta in aceasta vara.

Grigore a vorbit intr-un interviu acordat in cantonamentul lui Dinamo de la Marbella.

"M-am intors in cantonament cu un gust amar. Voiam sa jucam finala, dar ma bucur foarte mult ca am participat la aceasta actiune. Ma face mandru si imi da un mare moral. Este pentru prima oara in viata mea de sportiv cand am trait asa ceva. De la agonie la extaz!



Meciul cu Anglia m-a terminat fizic pe mine, care nici macar nu am jucat. Si psihic in acelasi timp. Nu cred ca o sa mai traiesc vreodata. Poate doar daca vom merge prin Champions League. Ce am trait la acest European nu stiu daca voi mai trai vreodata", a spus Ricardo Grigore pentru Fanatik.

Fundasul de 20 de ani a mai spus ca spera sa mai prinda un EURO.

"Sper ca la anul, cu urmatoarea generatie, sa reusim o noua calificare. Acum urmeaza un sezon greu la Dinamo, avem meciuri grele la inceput. Dar daca vom lua maximum din ele, vom fi mai linistiti. Trebuie sa ne antrenam foarte bine, pentru ca mai avem doar o saptamana de pregatire", a mai spus el.