Florin Stefan la FCSB? Sepsi asteapta oferte pentru fundasul stanga al Romaniei U21: "E momentul sa faca si el pasul la o echipa mare"

Gigi Becali vrea neaparat sa puna mana pe macar un fotbalist din nationala U21. El viseaza la Cicaldau, dar pretul fixat de Craiova este urias: 7.000.000 euro!

Gigi Becali incearca din rasputeri sa puna mana pe macar un jucator din nationala U21 a Romaniei. Patronul FCSB a incercat pistele Ivan, apoi Cicaldau, apoi Petre. Sansele sa perfecteze mutarea vreunuia dintre ei sunt, insa, foarte mici. Astfel, el s-a reorientat catre Florin Stefan!

Becali ar da 1.000.000 euro pentru Florin Stefan



FCSB a avut cinci jucatori la nationala U21. Andrei Vlad, rezerva de portar, Dragos Nedelcu, Dennis Man, Florinel Coman si Darius Olaru, care va ajunge abia la iarna la formatia ros-albastra, sunt acestia.

Becali a trimis cinci jucatori la nationala U21, dar vrea sa aduca mai multi inapoi. Cum pistele Cicaldau, Ivan ori Petre sunt foarte indepartate, acesta s-a orientat acum catre Florin Stefan.

Digisport noteaza ca finantatorul FCSB-ului intentioneaza sa ofere 1.000.000 euro in schimbul lui Florin Stefan, jucator aflat sub contract cu Sepsi OSK.

Janos Bokor: "Asteptam oferte pentru Fl. Stefan! E timpul sa ajunga la o echipa mai mare"



Janos Bokor, presedintele lui Sepsi OSK, spune ca formatia covasneana este dispusa sa negocieze cu FCSB transferul lui Florin Stefan. Aceeasi disponibilitate exista si fata de alte echipe.

"El mai are doi ani de contract cu noi. Nu are clauza de reziliere, dar noi suntem dispusi la negocieri. Inca nu am primit nimic oficial. Am avut cateva telefoane, am fost intrebat daca suntem dispusi. Noi am spus ca asteptam sa se termine EURO.



Este momentul si pentru Florin Stefan sa faca pasul la o echipa mai mare. Exista posibilitatea ca el sa plece la FCSB, daca dansii sunt interesati. Pana acum nu avem, insa, o oferta concreta", a spus Bokor.