"O umilinta mult prea mare!" Mesaj dur din partea LPF dupa infrangerea 'tricolorilor' in Armenia: "E nevoie de schimbari majore la FRF!"

Romania a castigat un singur meci in primele 3 etape ale preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2022.

Printre contestatarii lui Mirel Radoi dupa rezultatele cu Macedonia de Nord, Germania si Armenia, se remarca secretarul general al LPF.

Justin Stefan a postat un mesaj dur dupa infrangerea de la Erevan, cerand nu doar ca Radoi sa plece, ci si ca FRF sa treaca printr-o serie de schimbari majore. Oficialul Ligii Profesioniste de Fotbal a propus si trei variante pentru postul de selectioner.

"Reactie la cald, dar rationala. De maine trebuie sa vorbim de schimbari majore la FRF, atat la nivel administrativ, cat si la nivel sportiv. Este o umilinta mult prea mare sa ne bata si Armenia, cred ca pentru prima oara in istorie. Sansele sa ajungem la mondial raman doar teoretice.

Am facut 3 puncte (si alea norocoase) din 9 puncte puse in joc, am jucat slab, am avut noroc cu Macedonia, l-am avut pe Nita cu Germania. Aveam nevoie de 7 puncte pentru a spera in mod realist la locul 2. Urmeaza sa jucam cu Islanda, va fi un alt meci greu, am vazut-o deja la baraj.

Dan Petrescu, Hagi, Olaroiu, Rednic, Reghe? Cred ca trebuie sa terminam cu experimentele", a scris Justin Stefan pe pagina sa de Facebook.

De cand a fost preluata de Mirel Radoi, echipa nationala a Romaniei a inregistrat in meciurile oficiale 3 victorii, doua remize si 5 infrangeri.

Selectionerul a declarat dupa meciul din Armenia ca se gandeste sa demisioneze. AICI detalii despre posibilele variante pe care le are FRF pentru a-l inlocui pe Radoi.