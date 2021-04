Ce variante are FRF in cazul in care Radoi isi da demisia! Cei mai importanti antrenori romani care ar fi dispusi sa preia nationala

Romania a pierdut in Armenia cu 3-2 meciul din a treia etapa a preliminariilor pentru Mondialului din 2022.

La finalul partidei, Mirel Radoi a spus ca se gandeste sa isi dea demisia si, cel mai probabil, in urmatoarele zile va lua o decizie.

Din fericire pentru FRF, in cazul in care Radoi alege sa plece, unii dintre cei mai importanti antrenori romani ai momentului sunt liberi de contract si li s-ar putea propune preluarea echipei nationale.

Printre cei care si-au exprimat de-a lungul timpului dorinta de a fi selectioneri si care in acest moment nu au nicio intelegere cu vreo echipa se afla Cosmin Olaroiu, Marius Sumudica si Dan Petrescu.

Tot liberi de contract mai sunt in prezent si Razvan Lucescu, Gheorghe Hagi si Victor Piturca, insa acestia fie s-au declarat indisponibili pentru preluarea echipei nationale, fie se afla intr-un conflict cu Federatia Romana de Fotbal.

In acest moment, dupa 3 partide, Romania are doar 3 puncte si este pe locul 4 in grupa J.