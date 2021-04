"Nu aveam nevoie de doi atacanti!" Ilie Dumitrescu stie unde a gresit Radoi in Armenia: "Trebuia sa gestioneze rezultatul asta" 

Romania a incheiat meciurile din startul preliminariilor Cupei Mondiale din 2022 cu un bilant negativ: o victorie si doua infrangeri.

Romania are doar 3 puncte si este pe locul 4 in grupa J dupa ce a castigat meciul cu Macedonia de Nord (3-2), dar a fost invinsa de Germania (0-1) si Armenia (2-3).

Ilie Dumitrescu a criticat tactica lui Mirel Radoi din partida de la Erevan, considerand ca modificarile ofensive pe care le-a facut nu au niciun sens.

"A fost un meci extrem de important. Sa intorci de la 0-1 la 2-1. Atunci jucam 4-2-3-1. Actiune foarte buna Maxim cu Bancu, care a facut o repriza fantastica pe parte ofensiva. Cicaldau da 2 goluri. Cred ca aici trebuie gestionat momentul favorabil. El a scos jucatori la incalzire cand era 1-0. Noi, in 7 minute, am facut 1-1.

El schimba sistemul si jucam 4-4-2, Keseru si Puscas. Ai 2-1... Daca tot am reusit sa avem avantaj, putin mai echilibrat trebuia. Ti-l retrage pe Cicaldau si il scoate pe Stanciu, care a fost unul dintre cei mai buni jucatori. Eu cred ca aici a fost un moment in care Mirel, daca-l gestiona foarte bine... Nu mai aveai nevoie de doi atacanti.

Eu cred ca aici a fost momentul in care trebuia sa gestioneze rezultatul. Echipa a avut reactie la 1-0. Dupa aceea iti intra Cretu si Mihaila, la 2-1, cand a intervenit eliminarea, iar Cretu iti greseste la al treilea gol", a spus Ilie Dumitrescu, la DigiSport.

Urmatoarele partide ale Romaniei in preliminariile Cupei Mondiale din 2022 sunt programate in septembrie, in compania nationalelor din Islanda, Liechtenstein si Macedonia de Nord.