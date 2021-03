"Puscas a fost nul!" Sumudica ii face praf pe jucatorii nationalei: "E incalificabil la nationala asa ceva!" Atac la selectionerul Radoi 

Marius Sumudica a comentat infrangerea nationalei Romaniei in fata Armeniei.

Antrenorul roman a vorbit la PRO X despre meciurile nationalei din preliminariile Mondialului din 2022. Sumudica a criticat strategia facuta de selectionerul nationalei, Mirel Radoi.

"Ce sa spun, am atras atentia de doua meciuri, am fost atacat in presa. S-a adeverit ce am zis. Cat timp ai probleme cu Macedonia acasa, si-au creat ocazii, Germania a facut antrenament cu noi. Astazi, s-a intamplat la fel, am atras atentia ca nu jucam cu jucatori defensivi la mijloc. Eu il admir pe Mirel, am spus ca va reusi in fotbalul mare, dar eu inca am impresia ca ii lipseste experienta.

Consider ca a gresit lasandu-l pe Puscas in teren. Cred ca era mai benefic sa joci cu un atacant, sa castigi mijlocul terenului, sa faci o densitate acolo, cu siguranta ii mai prindeam asa.

In rest, nu ne putem compara cu Armenia, cu toate ca au 9 puncte acum. Daca lucrurile se vor aseza putin, o sa vedeti ca vor termina in spatele Romaniei.

Cretu, saracul, a cazut asa, prada unei faze in care nu se aseaza bine. Si limbajul corpului, ca orice jucator trebuie sa vezi si mingea si adversarul. Trebuie sa fim obiectivi si sa spunem si lucrurilor pe nume, am vazut inca doua atacuri imprudente in zona careului la Chiriches, in acelasi timp la Bancu, cand Tosca scoate o minge in alunecare peste poarta.

Sunt multe de discutat, eu sunt in postura antrenorului liber de contract, se interpreteaza, vorbesc din afara. Despre echipa nationala trebuie sa vorbeasca toata lumea. Imbatranim, trec anii peste noi si tot asteptam si noi.

La cum a aratat Macedonia la Bucuresti, avem sanse noi in Macedonia? Ei au avut 6-7 ocazii clare pe zona centrala la Bucuresti. Germania, nici nu stiu ce sa cred, am scapat ca prin urechile acului de o rusine. Azi, la fel, echipa Armeniei sa aiba atatea ocazii, nu cred ca au avut intr-o campanie de calificare", a spus Marius Sumudica la PRO X.

Totodata, fostul antrenor al lui Rizespor a analizat schimbarile facute de selectioner, criticand jucatori precum Man si Puscas pentru evolutiile sterse si erorile facute. In acelasi timp, Sumudica l-a 'taxat' si pe Radoi dupa ce a declarat ca jucatorii sai nu au respectat indicatiile tactice primite.

"Il scoate pe Stanciu si il retrage pe Cicaldau, el a inscris doua goluri. Entuziasmul este o componenta foarte importanta a unui jucator de fotbal. Sunt foarte rari jucatorii care pot trece imediat de la partea ofensiva la cea defensiva. Il aducem pe Cicaldau in spate, dupa ce marcase doua goluri, el era furat de entuziasmul jocului marcat. In loc sa inchidem jocul, scotandu-l pe Puscas, nu aveam ghinionul sa luam cartonas rosu. Sa recunoastem, pana la cartonasul rosu, Puscas a fost nul din punctul meu de vedere.

Cate echipe care joaca fotbal modern in momentul de fata joaca fara numar 6? Italienii nu-s prosti, 1-0 e 1-0, sunt trei puncte.

Noi nu am avut generatii sau jucatori care sa joce, precum acum, la nivel inalt. Noi avem jucatori care joaca in Serie A, in Turcia titulari. E foarte greu sa ne calificam, dar nu imposibil. Ce mi-a lasat mie gust amar, am vazut o faza cand Man a incercat sa dea o pasa cu calcaiul, cred ca jumatate din banca a rabufnit, tipau pe acolo la el sa se retraga.

E incalificabil la nationala, echipele adverse sa urce cu mingea la picior si sa vezi doar 6 jucatori care se apara. Cei patru fundasi, plus cei doi mijlocasi centrali. Unde erau mijlocasii de banda?

Daca tu spui ca jucatorii nu au respectat ce ai cerut, muti presiunea pe ei si asta e grav. Dupa care, declaratia despre Liechtenstein e grava", a adaugat antrenorul roman.