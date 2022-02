”Nu vă fie frică, le scrie Stelică!”. Bogdan Stelea publică un text despre degetul mijlociu arătat fanilor și despre Mondialul din '94

Într-un număr special dedicat naționalei de fotbal din anii '90, care urmează să apară pe data de 7 februarie, Kajet Journal - The Future of publică un text în limba engleză, semnat de Bogdan Stelea (54 de ani).

Fostul mare portar al naționalei scrie unul dintre articolele publicației științifice, lângă textele altor autori, cu toții tineri cercetători români din domeniul istoriei, sociologiei și antropologiei.

”La Mondialul din SUA vedeam ce se întâmpla în țară după 2-3 zile”

”În Franța (n.r. - la Campionatul Mondial din 1998) a fost mai ușor să aflăm cum lumea a ieșit în stradă după victoriile noastre. Eram în Europa și aflam toate acestea, puteam vorbi la telefon cu cei de acasă.

Însă în SUA (n.r. - la Campionatul Mondial din 1994) lucrurile au fost mult mai complicate. Eram departe, vedeam imaginile din țară după 2-3 zile. Am primit la un moment dat o casetă video, cu fragmente din știrile de la TVR, ne-am uitat la ea de mai multe ori.

De exemplu, noi am văzut înainte de meciul cu Argentina ce s-a întâmplat pe străzile din București după meciul cu Columbia, toți acei oameni care ieșiseră. Acest lucru ne-a motivat, toată fericirea oamenilor”, scrie Stelea în Kajet Journal - The Future of.

”Ce am făcut în timpul acelui meci amical a fost o greșeală, și îmi pare rău”

”Am avut și momente tensionate, precum acel amical cu Paraguay de pe Ghencea, dinaintea Mondialului din 1998 (n.r. - când Stelea le-a arătat degetul mijlociu spectatorilor după ce aceștia l-au huiduit pentru un gol primit). (...)

Unii dintre fani îi înjurau pe colegii mei pentru că jucaseră la alte echipe de club decât preferata suporterilor. Au mai fost și niște articole care au dezvăluit afacerile, casele sau mașinile noastre... Da, aveam un anumit standard de viață, dar oamenii obișnuiți nu vedeau munca din spatele acestor realizări.

Toate astea au determinat înjurăturile de pe stadion, ceea ce m-a deranjat. Chiar și așa însă, trebuia să fi gestionat altfel momentul. Ce am făcut în timpul acelui meci amical a fost o greșeală, și îmi pare rău”, explică fostul internațional în textul pe care-l semnează.

Când a apărut celebra ”Nu vă fie frică, apără Stelică!”

Stelea pomenește în textul său și despre celebra scandare ”Nu vă fie frică, apără Stelică!”.

”Recunosc că m-a motivat atunci, era un semn al încrederii publicului din tribune și nu voiam să-i dezamăgesc pe suporteri. Dacă o cântau, cu siguranță o și credeau.

Prima dată am auzit-o după Mondialul din 1994, în preliminariile pentru Euro '96, dar fanii au cântat-o și mai târziu”, mai scrie portarul cu cele mai multe selecții pentru ”tricolori”, 91 între 1988 și 2005.