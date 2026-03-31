Fostul portar Borislav Mihailov, considerat o legendă a fotbalului în Bulgaria, a încetat din viaţă, marţi la Sofia, la vârsta de 63 de ani, după ce a suferit un accident vascular cerebral în urmă cu câteva luni, a relatat postul privat Nova TV, citat de EFE.

Fostul căpitan al echipei naţionale a Bulgariei a fost şi preşedintele Federaţiei bulgare de fotbal între 2005 şi 2024.

”Generația de Aur” a Bulgariei, în semifinale la CM 1994

El este considerat unul dintre eroii Cupei Mondiale din 1994 din Statele Unite, unde echipa balcanică a ajuns în semifinale sub îndrumarea antrenorului Dimităr Penev, care a decedat şi el recent.

La nivel de club, portarul a jucat pentru Levski Sofia, Botev Plovdiv şi Slavia Sofia, ci şi pentru alte cluburi precum Belenenses (Portugalia), FC Mulhouse (Franţa), Reading FC (Anglia) şi FC Zurich (Elveţia).

Borislav Mihailov, fiu și tată de portar

Tatăl său, Biser Mihailov, a fost şi el portar la Levski, iar fiul său, Nikolai Mihailov, s-a retras din fotbalul profesionist anul trecut.

În noiembrie anul trecut, Borislav Mihailov a suferit un accident vascular cerebral de pe urma căruia nu şi-a mai revenit.

În anii precedenţi, fostul jucător de fotbal şi conducător bulgar a apărut în mai multe videoclipuri pe reţelele de socializare în situaţii compromiţătoare, sub influenţa alcoolului, notează Agerpres.