💪 Un talent pur, un fotbalist cu o tehnică și o viteză ieșite din comun, Ilie Dumitrescu a fost unul dintre cei mai buni fotbaliști români ai anilor '80-'90.

❤💙 La vârsta de 8 ani a ajuns în curtea Stelei, avându-l ca antrenor pe Petre Mihai. La 18 ani debutează în echipa mare a Stelei, în aprilie 1987, într-un meci jucat la Râmnicu Vâlcea, împotriva Chimiei, în care Steaua s-a impus cu 4-0.

🎙 ”Eu am crescut la Steaua, m-am dezvoltat ca personalitate și am cunoscut cele mai mari satisfacții profesionale și materiale”, spune mândru Ilie, cel care a fost și rămâne un simbol al clubului nostru.

La Steaua, Ilie a câștigat trei titluri de campion, două Cupe ale României și două Supercupe, a fost golgeterul campionatului în ediția 1992/1993 (24 de goluri), și a jucat finala Cupei Campionilor Europeni în 1989.

Ilie Dumitrescu, prezent la trei turnee finale de Campionat Mondial: 1990, 1994 și 1998



🇷🇴 A evoluat pentru România în 62 de partide și a marcat 20 de goluri, fiind prezent la trei ediții ale Campionatului Mondial (1990, 1994, 1998).

🇹🇩 Accidentările l-au bântuit toată cariera și l-au determinat să se retragă mai repede decât era de așteptat, însă noaptea magică de pe arena Rose Bowl din Pasadena, în 1994, când Ilie a răpus aproape de unul singur Argentina lui Batistuta, Balbo sau Caniggia, va rămâne mereu în memoria suporterilor români.

🥳 La mulți ani, Mister! Îți mulțumim pentru fiecare gol înscris, pentru fiecare secundă pe teren, pentru bucuriile trăite împreună în tricoul Stelei și al României!”, a postat Steaua București pe pagina oficială de Facebook a grupării din Ghencea.

Ilie Dumitrescu, membru al ”Generației de Aur” și fotbalist de Premier League



64 de selecții / 20 de goluri la națională (între 1989-1998)

A jucat la: Steaua București, FC Olt Scornicești, Tottenham Hotspur, Sevilla, West Ham United, Club America, Atlante FC

A antrenat în perioada 2000-2010 - printre echipele pregătite s-au numărat naționala Under 21 a României, AEK Atena, PAOK Salonic și FCSB



România - Argentina 3-2 la Campionatul Mondial din 1994 și ”tricolorii” se calificau în sferturile de finală

