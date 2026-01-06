VIDEO Ilie Dumitrescu la 57 de ani! ”Noaptea magică de pe Rose Bowl din Pasadena” de la Mondialul din 1994

Fostul mare fotbalist rămâne un simbol al Stelei.

Ilie Dumitrescu
Astăzi, 6 ianuarie 2026, fostul mare fotbalist Ilie Dumitrescu împlinește 57 de ani.

"La mulți ani", Ilie Dumitrescu! 🎊🎁🎉

💪 Un talent pur, un fotbalist cu o tehnică și o viteză ieșite din comun, Ilie Dumitrescu a fost unul dintre cei mai buni fotbaliști români ai anilor '80-'90.

”La vârsta de 8 ani a ajuns în curtea Stelei”

❤💙 La vârsta de 8 ani a ajuns în curtea Stelei, avându-l ca antrenor pe Petre Mihai. La 18 ani debutează în echipa mare a Stelei, în aprilie 1987, într-un meci jucat la Râmnicu Vâlcea, împotriva Chimiei, în care Steaua s-a impus cu 4-0.

🎙 ”Eu am crescut la Steaua, m-am dezvoltat ca personalitate și am cunoscut cele mai mari satisfacții profesionale și materiale”, spune mândru Ilie, cel care a fost și rămâne un simbol al clubului nostru.

La Steaua, Ilie a câștigat trei titluri de campion, două Cupe ale României și două Supercupe, a fost golgeterul campionatului în ediția 1992/1993 (24 de goluri), și a jucat finala Cupei Campionilor Europeni în 1989.

Ilie Dumitrescu, prezent la trei turnee finale de Campionat Mondial: 1990, 1994 și 1998

🇷🇴 A evoluat pentru România în 62 de partide și a marcat 20 de goluri, fiind prezent la trei ediții ale Campionatului Mondial (1990, 1994, 1998).

🇹🇩 Accidentările l-au bântuit toată cariera și l-au determinat să se retragă mai repede decât era de așteptat, însă noaptea magică de pe arena Rose Bowl din Pasadena, în 1994, când Ilie a răpus aproape de unul singur Argentina lui Batistuta, Balbo sau Caniggia, va rămâne mereu în memoria suporterilor români.

🥳 La mulți ani, Mister! Îți mulțumim pentru fiecare gol înscris, pentru fiecare secundă pe teren, pentru bucuriile trăite împreună în tricoul Stelei și al României!”, a postat Steaua București pe pagina oficială de Facebook a grupării din Ghencea.

Ilie Dumitrescu, membru al ”Generației de Aur” și fotbalist de Premier League

64 de selecții / 20 de goluri la națională (între 1989-1998)

A jucat la: Steaua București, FC Olt Scornicești, Tottenham Hotspur, Sevilla, West Ham United, Club America, Atlante FC

A antrenat în perioada 2000-2010 - printre echipele pregătite s-au numărat naționala Under 21 a României, AEK Atena, PAOK Salonic și FCSB

România - Argentina 3-2 la Campionatul Mondial din 1994 și ”tricolorii” se calificau în sferturile de finală

