Stelea, amintiri din Generația de Aur: “Banii nu au fost niciodată principala mea motivație în fotbal”. Remarcat în Eternul Derby, după un meci cu probleme

Bogdan Stelea a depănat amintiri de la începuturile carierei și a povestit mai multe momente care i-au marcat evoluția de-a lungul timpului, în ultima ediție a podcastului SportED Talks realizat de fostul căpitan al echipei naționale de baschet, Virgil Stănescu.

“În 1993 am plecat de la Mallorca pentru că nu mai jucam și nu mai prindeam echipa națională. Am plecat de la Mallorca, am renunțat la trei ani de contract doar ca să vin să joc în România, să prind campionatul mondial din 94.



Nu vreau să mă aprecieze cineva pentru asta, dar vreau doar să spun că pentru mine banii nu au fost niciodată motivația principală în fotbal. Da, am câștigat bani buni, dar nu asta era principala motivație, eu voiam să joc, voiam să mă antrenez”, a povestit Stelea.

Un maniac al antrenamentelor, fostul portar al naționalei spune că avea deseori conflicte cu coechipierii pentru că se pregătea mereu la limită. “Eram foarte competitiv și eram destul de greu de suportat în timpul antrenamentelor pentru că nu-mi plăcea să pierd. De multe ori izbucneam, dar asta de întâmpla la cald, apoi la vestiar mergeam mereu și îmi ceream scuze. Iar atunci când vedeau că în meci ajut echipa, mă lăsau în pace”, își amintește Stelea.

De patru ori campion al României, Stelea a câștigat câte două titluri cu fiecare dintre marile rivale Steaua și Dinamo. De altfel, unul dintre momentele decisive ale carierei sale a fost chiar într-un Derby Etern, în 1988, un meci cu multe probleme, ca majoritatea din acea perioadă.

“Eram rezerva lui Moraru, care a fost eliminat când mai erau vreo 20 de minute de joc. Atunci am intrat și am reușit un egal, 0-0. Țin minte că am avut o intervenție decisivă, Hagi scăpase singur cu mine și am reușit să-l opresc în afara careului. Cred că atunci oamenii de la Dinamo și-au dat seama că e ceva de capul meu”.

Într-adevăr, după doar 9 apariții în sezonul 1987-1988, Stelea avea să devină titular incontestabil la Dinamo în sezonul următor. Podcastul integral poate fi ascultat AICI