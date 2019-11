"Nu stau sa ma cert cu el!" Gigi Becali lanseaza un nou atac la adresa lui Contra! Ce l-a scos din minti pe patronul FCSB-ului si cine poate fi arma letala in aceasta seara

Gigi Becali a lansat un nou mesaj la adresa lui Contra.

Romania va intalni Suedia in aceasta seara pe Arena Nationala de ora 21:45, in direct la PRO TV, iar nationala lui Contra are nevoie de o victorie pentru a mai pastra sanse reale de calificare. Pentru aceasta partida, in lotul convocat de selectionerul Cosmin Contra se afla si "perla" lui Becali, Florinel Coman. Patronul celor de la FCSB considera ca ar fi trebuit convocat si fundasul stanga Ionut Pantiru.

"Nu stau sa ma cert cu Cosmin Contra ca nu vreau sa zica unul si altul ca Becali zice si face, dar nu ai cum sa nu il iei la lot pe Pantaru. Toata lumea mi-a spus ca am la echipa cel mai bun fundas stanga din tara.

Insa nu stiu ce se intampla cu Contra, nu vrea sa il ia la lot sub nicio forma. Vom bate Suedia doar daca il baga pe Florinel Coman. El este cel mai in forma jucator de la nationala si simt ca o sa le dea doua goluri. Si Budescu ar putea sa faca ceva, dar trebuie sa il bagi si pe el sa joace. Degeaba ii ei pe la lot daca nu ii bagi", a spus Becali la Prosport.

Romania - Suedia este in aceasta seara de la ora 21:45 in direct la PRO TV.