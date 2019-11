Narcis Raducan a dat cartile pe fata! "Anormalul a devenit normal in Romania!" Ultima discutie avuta cu Gigi Becali

Narcis Raducan a oferit noi detalii despre despartirea de FCSB.

Fostul director sportiv a declarat ca nu regreta niciun cuvant pe care l-a spus in perioada in care a fost oficial la echipa lui Becali. Totusi, in ciuda faptului ca a parasit FCSB, Raducan spune ca il respecta in continuare pe patron si ca si-a asumat acest risc atunci cand a ales sa semneze cu clubul ros-albastru.

"Nu regret ca am spus ce am gandit. Eu am vrut sa tin linia echilibrului. Nu vad care e problema, daca patronul nu vrea sa mai lucreze cu un manager. Nu vedem asta mereu in fotbalul nostru?

Anormalul a devenit normal in Romania. Nu sunt de plans. Mi-am asumat anumite riscuri. Stiam ca lucrez intr-un mediu special. Eu mi-am dorit prin fisa postului sa ridic performantele clubului alaturi de colegii mei. Chiar daca am plecat de la FCSB il respect pe domnul Becali.

Intelegerea noastra la inceput a fost sa ne despartim daca nu ne mai putem privi in ochi. Voi ati vazut vreodata la CFR Cluj sa se bata cineva cu arbitrii? Cei de acolo vad altfel profilul conducatorului", a declarat Narcis Raducan la DigiSport.

Becali: "Nu vreau sa mai lucrez cu tine!"

Narcis Raducan a dezvaluit si care a fost ultima discutie avuta cu Gigi Becali cand era la FCSB.

"Gigi mi-a spus ca <<nu vreau sa mai lucrez cu tine, nu mai am nevoie de director sportiv>>. N-a fost o discutie complicata. Sunt lucruri pe care le poti spune la televizor si lucruri pe care nu le poti spune. Nu e normal sa spun anumite lucruri in conditiile in care am stat in casa dansului 5 luni. Eu respect oamenii de acolo", a marturisit Raducan.