Ce lovitura incearca FCSB! Gigi Becali viseaza la Florin Andone 

FCSB cauta cu disperare un atacant de valoare pentru a putea ataca cu succes titlul in acest sezon.

”Nu avem un atacant care sa se ridice la pretentiile noastre. Gnohere are valoare, dar eu vreau un atacant ca Hora, insa unul care sa fie mai tehnic. Imi place genul lui Hora, unul care alearga, care se zbate si care face presiune pe adversar”, a declarat Becali la Pro X, saptamana trecuta. Cu Gikiewicz gonit de conducere, cu Gnohere si Tsoumou pe picior de plecare, cu Hora singura certitudine din lot si cu Tanase si Man ca improvizatii, patronul FCSB vrea sa se intereseze cat l-ar putea costa ca sa il imprumute pana in iulie 2021 pe Florin Andone de la Brighton, dar si cat de grava este accidentarea suferita de acesta in weekendul trecut.

Atacantul nationalei Romaniei a semnat vara trecuta cu echipa din Premier League, dar a fost imprumutat, in august 2019, pentru un sezon la Galatasaray. Andone prinsese postul de titular, dar s-a accidentat grav in minutul 11 al meciului cu Gazisehir Gaziantep, fiind lovit de fostul stelist Junior Morais. Fotbalistul a suferit o leziune partiala a ligamentului colateral intern de la genunchiul drept si s-ar putea intoarce pe teren cel mai devreme in ianuarie 2020 si cel mai tarziu in luna martie. Fatih Terim ar fi cerut ca romanul fie returnat celor de la Brighton, iar in in lotul echipei sa fie adus un atacant valid din punct de vedere medical.

Cum Andone este cotat la 4.5 milioane de euro si are contract cu “pecarusii” pana in iulie 2023, Gigi Becali ar dori sa ii tatoneze pe oficialii englezi in privinta unui imprumut, in timpul caruia, daca se poate, salariul fotbalistului sa fie platit pe din doua de cele doua cluburi. Andone a mai fost dorit de FCSB in 2015, cand acesta juca in Segunda Division, la Cordoba, dar clubul spaniol a cerut atunci 6 milioane de euro in schimbul sau si mutarea nu s-a concretizat.