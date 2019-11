Nici nu se uita la meciul decisiv cu Suedia! Ce a ales sa faca Gigi Becali vineri seara

Becali pleaca astazi din Bucuresti, desi initial planuia sa fie pe stadionul din Voluntari pentru a-l urmari pe Chindris in Romania - Finlanda.

Patronul FCSB nu va mai urmari partida 'tineretului', dar nici pe cea de maine a nationalei mari. Becali va pleca la o manastire pentru a se reculege cateva zile, anunta Fanatik.

Becali a vorbit in aceasta saptamana despre selectia facuta de Contra. Nu intelege cum a putut selectionerul sa nu-l ia la nationala pe noul sau favorit, fundasul stanga Pantiru.

"Tanase... o fi cum o fi. Ii are Contra pe Budescu, pe Mitrita, pe Florinel Coman. Sunt atatia atacanti! Putea sa-l ia si pe Tanase, chiar daca nu-l baga. Dar fundas stanga... O sa vedem peste un an sau doi, pe fapte! Poate mai gresesc, dar sa vedem daca sunt eu prost sau daca toti din fotbalul romanesc sunt prosti toti! Cu parerea putem sa ne dam toti. Pantiru e cel mai bun din toata Europa. Daca imi dai toti fundasii stanga, eu il aleg pe Pantiru. O sa se demonstreze intr-un an si jumatate, maximumn doi.

Pantiru va pleca pentru zeci de milioane. Nu stiu, 10, 15, 20. El atat face si acum, dar lumea nu-l stie. Atatia bani o sa iau pe el. Daca la 24 de ani poate sa fie la Real sau Barcelona, inseamna ca la 23 putea sa joace in nationala Romaniei. M-ati vazut vreodata sa exagerez asa cu vreun jucator? Nu! De Morutan am spus ca va fi cel mai bun transfer. Dar nu am spus ca acum este, cum zic de Morutan. De Morutan nu zic, ca-l tin si eu rezerva. Pantiru e titular si e robot, nu stie sa se opreasca! Pantiru si dribleaza!", a spus Becali la PRO X.