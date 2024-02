FC Hermannstadt - Petrolul, LIVE TEXT de la 18:15. Câștigătoarea urcă pe loc de play-off

FC Hermannstadt - Petrolul, LIVE TEXT de la 18:15

Cu șase etape rămase din sezonul regulat, FC Hermannstadt ocupă locul 7, cu 33 de puncte, la egalitate cu Sepsi, ultima echipă aflată pe poziție de play-off. De partea cealaltă, Petrolul e pe 10, cu 31 de puncte.

Astfel, echipa care se va impune la Sibiu va avea ocazia de a urca, cel puțin temporar, pe loc de play-off. Sepsi, acum ocupanta locului 6, va juca duminică seară pe terenul liderului FCSB.

FC Hermannstadt vine după remiza de pe terenul lui FC Voluntari, scor 1-1, iar antrenorul Marius Măldărășanu spune că nu renunță la obiectivul de a intra în play-off.

"Jucăm acasă unde am avut un parcurs bun. Din păcate, în deplasare nu am avut un parcurs la fel de bun ca sezonul trecut. Jucăm cu Petrolul, care își dorește play-off-ul, o echipă foarte bine organizată, disciplinată, greu de desfăcut. Trebuie să avem răbdare, dar are și jucători foarte buni de viteză, care așteaptă contraatacul. Jucăm acasă, publicul ne poate împinge, dar trebuie să avem grijă, să fim inteligenți și ne dorim cu toții goluri.



Știind cât de bine organizați sunt, nu știm dacă vom avea atât de multe ocazii ca în alte meciuri, sau ca cel trecut, dar va trebui să fim preciși și responsabili în fața porții. Nu pot să promit nimic, dar promit că vom lupta până în ultima etapă pentru a merge în play-off. Sper să reușim, cred în continuare în acest proiect, cred că avem echipă bună, ne-a lipsit șansa în multe meciuri, există o lege a compensației în fotbal, dar va trebui să credem până la capăt", a spus Măldărășanu.

În meciul tur, disputat la Ploiești, Petrolul și FC Hermannstadt au remizat, scor 0-0.

"Ne va aștepta un meci foarte dificil, împotriva unei echipe foarte puternice. Hermannstadt joacă de mult în această componență, automatismele sunt create în timp, iar pe Marius Măldărășanu îl cunoaștem foarte bine, se află de o lungă perioadă pe banca echipei, cu rezultate excelente.

Dar și noi suntem într-o formă bună, credem foarte mult în forțele noastre și ne dorim să ne întoarcem cu puncte de la Sibiu. Ar fi foarte important pentru ceea ce urmează și pentru ceea ce ne-am propus în acest final de sezon regulat", a spus și antrenorul Petrolului, Florin Pîrvu.