Noi detalii despre cazul Drăgușin: „Sampdoria nu îl folosea și ne-a spus să îl suspendăm!”

Radu Drăgușin a fost convocat de Florin Bratu pentru amicalele cu Suedia U20 și Mexic U21, de pe 7 și 9 octombrie. Însă stoperul a refuzat convocarea pentru naționala U21, motivând că dorește să se pregătească alături de noua echipa de club.

Cu toate acestea, Mihai Stoichiță a precizat că Sampdoria a fost surprinză când jucătorul a optat să nu se prezinte la lotul național. Directorul tehnic al FRF a mărturisit că italienii chiar le-au comunicat să îl suspende.

Stoichiță: Sper să se trezească, să se gândească la fotbal”

„Încă nu e extrem de realist în ceea ce trebuie să facă în viață cu fotbalul. Nu știu dacă plecarea la Sampdoria este cel mai bun lucru pentru el. Am avut o corespondență cu cei de la Sampdoria, care au spus că ei sunt foarte surprinși că nu se prezintă la națională.

Până la urmă, ieri sau alaltăieri, am trimis un mail în care am revocat convocarea. Rețineți: am revocat convocarea ca să poată să joace la Primavera, să se pregătească. Ei nu îl foloseau, ne-au și spus: luați o hotărâre, suspendare, chestii sau nu știu. N-are niciun sens. Sper să se trezească, să se gândească la fotbal”, a declarat Mihai Stoichiță la digisport.

La amicalul cu Georgia, de luna trecută, Radu Drăgușin a fost în centrul unui scandal între Florin Bratu și Florin Manea. Agentul fundașului central a mărturisit că selecționer U21 nu are nicio competență de antrenor și că Radu nu va mai onora convocările dacă nu va juca titular la naționala mică.