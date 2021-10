"M-a sunat!" Bratu dezvăluie ce a discutat cu Drăgușin după ce fotbalistul a refuzat convocarea

Decizia fundașului împrumutat de Juventus la Sampdoria i-a suprins pe mulți oameni din fotbalul românesc, dar impresarul bucureșteanului, Florin Manea, și-a prezentat aseară câteva argumente.

Vineri după-amiază a venit rândul selecționerului de la tineret, Florin Bratu, să-și spună părerea despre hotârârea jucătorului format la Regal Sport.

Bratu, analist la televiziunea Digi Sport, a mărturisit că a avut o discuție joi după-amiază cu stoperul din Serie A.

Prima reacție a lui Florin Bratu legată de refuzul lui Drăgușin

"Este un refuz. Învoire ar fi fost cu acceptul nostru. Noi l-am convocat, voiam să fie lângă noi la U21. Este alegerea lui Radu, o respectăm. Am vorbit ieri cu el, m-a sunat, și i-am spus că se grăbește. Nu pot să-i impun nimic, pot doar să-l ajut dacă își dorește.

Eu am venit cu niște principii: să joci la echipa de club sau să completez cu jucători când ai probleme de lot. Eu am făcut performanța la tineret după ce am fost un antrenor corect, mereu am dat șansă tuturor. Radu cred că avea nevoie de echipa națională acum. El s-a transferat la o echipă frumoasă, Sampdoria, dar unde este greu să joace.

"Dacă nu accepți concurența e o problemă pentru mine"

Are o concurență incredibilă acolo, e complicat să joace. Noi am vrut să-i oferim șanse la echipa națională. Acum o să împărțim echipa în două loturi, avem două meciuri în trei zile. Radu a arătat potențial la juniori, dar dacă nu accepți concurența este o problemă pentru mine.

Racovițan și Screciu sunt titulari la Botoșani și Craiova, echipe din partea de sus a clasamentului. Unde ar fi corectitudinea dacă ar juca el din start? Radu trebuie să-și găsească echilibrul și să joace, el nu a mai jucat la seniori din luna ianuarie", a spus Florin Bratu, potrivit digisport.ro.

Ce a scris siteul FRF despre Drăgușin

„Radu Drăgusin a refuzat convocarea la echipa națională Under 21. Astfel, jucătorul de 19 ani nu se va prezenta la acțiunea din luna octombrie, când România U21 are programat un stagiu de pregătire în Spania, unde va întâlni Suedia U20 și Mexico U21. Internaționalul român și-a motivat gestul prin dorința de a rămâne la echipa de club pentru a se acomoda, având în vedere că în urmă cu trei săptămâni a fost împrumutat de Sampdoria de la Juventus Torino”, se arată pe site-ul FRF.

În această vară, după ce a bifat patru meciuri sezonul trecut pentru Juventus, Drăgușin a ales să meargă un an împrumut la Sampdoria, pentru a prinde mai multe jocuri. Momentan, fundașul de 19 ani nu a debutat la noua sa echipă de club.