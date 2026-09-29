Nicolae Stanciu a anunțat obiectivul României după a doua înfrângere consecutivă din Liga Națiunilor: „Sunt supărat”

Vizibil deranjat după ce România a înregistrat al doilea eșec consecutiv din Liga Națiunilor, după cel din Suedia (1-2), Stanciu a transmis că obiectivul selecționatei pregătite de Gheorghe Hagi este să obțină rezultate mai bune în partidele următoare.

Mesajul lui Nicolae Stanciu după România - Bosnia 2-4

„Dacă atât am luat, înseamnă că asta a fost diferența astăzi. Obiectivul e să încercăm să facem mai bine la meciurile următoare. Am pierdut două meciuri, trebuie să ne asumăm responsabilitatea pentru aceste înfrângeri și să reușim să scoatem ceva în următoarele patru meciuri.

Nu ne-am ridicat la nivelul așteptărilor, trebuie să reflectăm bine ce am făcut greșit și la meciurile următoare să nu mai repetăm aceste greșeli.

Sunt supărat, trebuie să ne asumăm toți responsabilitatea, să continuăm să ne antrenăm și să reușim să facem mai mult la meciurile următoare.

Stanciu: „Nu e treaba mea să răspund criticilor”

(n.r.- despre schimbările față de meciul cu Suedia) Am făcut la fel și în acțiunea precedentă, cu Georgia și Țara Galilor, sunt deciziile lui Mister și toți jucătorii care vin trebuie să fie pregătiți să joace când se apelează la ei. Toți ne antrenăm la fel până în ultima zi, încercăm să fim competitivi și să îi arătăm dânsului că merităm să jucăm. Noi nu știm dinainte cine va juca.

Nu e treaba mea să răspund criticilor. Sunt părerile dânșilor, le luăm ca atare, nu putem să controlăm noi tot ce se întâmplă. A fost greu să jucăm fără spectatori, dar asta nu e o scuză, nu e un alibi”, a declarat Nicolae Stanciu, la flash-interviu.