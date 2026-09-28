Șah-mat! România lui Hagi, în genunchi pe Arena Națională: Mahmic marchează pentru 1-4

Echipa națională a început cu stângul noua campanie de UEFA Nations League. Reprezentativa Suediei s-a impus cu scorul de 2-1, Isak și Gyokeres marcând golurile, pe când pentru „tricolori” a punctat Dennis Man. Pentru echipa lui Gică Hagi a urmat meciul cu Bosnia, de luni, 28 septembrie.

România lui Hagi, în genunchi pe Arena Națională: Mahmic marchează pentru 1-4

Gică Hagi a oferit surprize mari în partida de pe Arena Națională. Doar doi jucători au rezistat din primul „11” din primul duel, cel cu Suedia, scor 2-1 pentru nordici.

Așteptările pentru partida cu Bosnia erau mari, în condițiile în care „tricolorii” voiau revanșa pentru cele două partide pierdute în preliminariile pentru Mondialul trecut.

Din nefericire pentru suporteri, adversara „tricolorilor” avea deja 0-2 în minutul 19, Gigovic și Muharemovic punctând de două ori în decurs de doar 7 minute.

Elevii lui Gică Hagi au replicat rapid. Lisav Eissat a centrat perfect din banda stângă, iar Daniel Bîrligea a punctat cu capul, spre fericirea tuturor privitorilor din spatele televizoarelor.

Bosnia a mai marcat încă o dată până în pauză, prin Tabakovic, în minutul 40. Deși Gică Hagi a efectuat două schimbări după primul act, adversara a fost prima care a punctat.

Mai exact, Ermin Mahmic a sărit nemarcat în careu și l-a învins pe Ionuț Radu cu o lovitură de cap, în minutul 55. Aflată în avantaj la o distanță de trei goluri, Bosnia va pleca, cel mai probabil, cu toate punctele la finalul duelului de pe Arena Națională.