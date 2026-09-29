Dacă până acum au fost obișnuiți să gătească după propriile idei și preferințe, de această dată vor trebui să uite de propriile gusturi și să intre în pielea unui coleg.

O probă aparent simplă se va transforma rapid într-un test al adaptării și al limitelor personale. Iar pentru Habibi din Zalău, provocarea va fi una dintre cele mai dificile de până acum. ﻿

În această seară, la MasterChef, concurenții vor trebui să gătească respectând întocmai preferințele culinare ale unuia dintre colegii lor. Pentru Habibi, însă, mesajul primit va transforma proba într-o adevărată provocare. „Veți găti pentru unul dintre colegii voștri respectând dorințele acestuia”, le va spune Gina Pistol concurenților. Fiecare scrisoare va conține două indicii importante: un preparat sau ingredient pe care colegul îl adoră și unul pe care nu îl suportă. Astfel, unii vor avea de pregătit scrambled eggs, spanac sau preparate asiatice. Habibi din Zalău va primi însă o cerință care îl va face să se oprească pe loc: trebuie să gătească porc și să evite coriandrul.

"Nu pot să mănânc porc, nu pot să gătesc, nu pun mâna niciodată în viața mea pe porc!"

„Nu pot să mănânc porc, nu pot să gătesc, nu pun mâna niciodată în viața mea pe porc!”, va spune acesta. În încercarea de a găsi o soluție, concurentul va ajunge în cămară, însă presiunea momentului îl va copleși. Emoțiile vor deveni atât de puternice, încât va izbucni în plâns. „O să plec acasă, nu o să gătesc! Nu gătesc porc”, va spune acesta. În bucătăria MasterChef, timpul curge repede, iar Habibi trebuie să ia o decizie. Va găsi o soluție pentru a duce proba până la capăt sau va renunța și va merge direct la testul sub presiune?

„Dacă-ți pui mănuși, nu atingi carnea. Nu te supăra, ești în România, noi mâncăm carne de porc. Asta nu înseamnă că nu va trebui să gătești niciodată porc. Nu ai cum! Nu poți să eviți asta. Sunt două variante: ori gătești, ori mergi la testul sub presiune. E alegerea ta!”, îi va spune Sorin Bontea.

Iar în timp ce concurentul va încerca să își adune forțele și să găsească o soluție, Maria Borghina va ridica o altă întrebare: cine va ajunge, în cele din urmă, să deguste preparatele – colegii sau chefii?

Ce va decide Habibi și dacă va reuși să ducă proba până la capăt, dar și cine va degusta farfuria la prima probă, vedeți în această seară, de la ora 20:30, la PRO TV. Emisiunea este disponibilă, în avans, pe VOYO.

MasterChef România – Prinde gustul competiției!