Au trecut 18 ani de la ultimul meci în care selecționerul l-a uitat pe bancă

Cristiano Ronaldo nu a jucat niciun minut în victoria Portugaliei cu 2-1 asupra Norvegiei în Liga Națiunilor. Vedeta portugheză a rămas pe banca de rezerve pe tot parcursul meciului, un eveniment rar având în vedere istoricul său la echipa națională lusitană.

Ultima dată a fost pe 15 iunie 2008, în timpul fazei grupelor de la Euro 2008. Portugalia își asigurase deja locul în sferturile de finală, iar Luiz Felipe Scolari a decis să facă mai multe schimbări pentru meciul împotriva Elveției. Cristiano Ronaldo în acel meci pe bancă și nu a intrat în joc. Portugalia a pierdut în cele din urmă cu 2-0 în fața elvețienilor, ambele goluri fiind marcate de Hakan Yakin (71, 83).

În acel moment, CR7 avea doar 23 de ani, era legitimat la Manchester United și nu obținuse încă niciunul dintre cele cinci Baloane de Aur (2008, 2013, 2014, 2016, 2017). Pe poziția acestui, a fost folosit Nani, colegul său de pe Old Trafford.

Portugalia contra Elveției, fără Cristiano Ronaldo, la Euro 2008:

Ricardo - Miguel, Bruno Alves, Pepe, Fernando Meira, Paulo Ferreira (Jorge Ribeiro 41) - Raul Meireles, Miguel Veloso (Joao Moutinho, 71) - Ricardo Quaresma, Helder Postiga (Hugo Almeida 74), Nani

Rezerve neutilizate - Nuno Espirito Santo, Rui Patricio / Jose Bosingwa, Cristiano Ronaldo, Petit, Hugo Almeida, Simao Sabrosa, Jorge Ribeiro, Ricardo Carvalho, Deco, Nuno Gomes

Antrenor - Luiz Felipe Scolari

Portugalia contra Norvegiei, fără Cristiano Ronaldo, în Nations League 2026-2027:

Diogo Costa - Nuno Mendes, Renato Veiga, Ruben Dias, Joao Cancelo - Neto (Bernardo Silva 88), Joao Palhinha (Ruben Neves 82), Joao Neves (Vitinha 58) - Joao Felix, Goncalo Ramos (Francisco Trincao 82), Francisco Conceicao (Rafael Leao 58)

Rezerve neutilizate - Rui Silva, Samuel Soares / Diogo Dalot, Tomas Araujo, Nuno Tavares, Goncalo Inacio, Cristiano Ronaldo

Antrenor - Jorge Jesus

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