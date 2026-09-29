Leicester merge în tribunal și cere despăgubiri uriașe

Leicester City intenționează să ceară daune de peste 1 miliard de lire sterline de la compania privată care administrează Premier League, de la Football Association (FA) și de la Manchester City, după ce "Vulpile" au ratat calificarea în Champions League, la finalul sezonul 2019-2020. Clubul deținut de City Football Group a fost oficial acuzat de Premier League și a fost sancționată de 114 încălcări ale regulamentelor.

În acea stagiune, Liverpool a câștigat titlul de campioană, cu Manchester City, Manchester United și Chelsea ocupând celelalte poziții care calificau în cea mai importantă competiție intercluburi din Europa.

În ediția 2020-2021 a Champions League, "Cetățenii" au ajuns până în finală, unde au pierdut împotriva lui Chelsea (0-1), traseu pentru care au primit aproape 100 de milioane (rezultate + piața TV), fără să se pună la socoteală marketingul și alte vânzări legate de aceste meciuri.

Ulterior, City a construit pe baza acelei performanțe și și-a trecut în palmares numeroase alte trofee interne și internaționale, printre care Premier League (4), FA Cup (2), EFL Cup (2), FA Community Shield (1), Champions League (1), UEFA Super Cup (1) și FIFA Club World Cup (1).

Leicester contestă transferuri de sute de milioane de euro nesacționate de regulamentul fair-play-ului financiar

Leicester consideră că organizația care administrează Premier League ar fi trebuit să facă mai mult pentru a proteja integritatea campionatului englez, în condițiile în care Manchester City a cheltuit echivalentul a sute de milioane de euro pe transferuri și a încălcat regulile fair-play-ului financiar în mod repetat.

Până la acel moment, mancunienii aduseseră în mod ilegal jucători importanți, precum Kevin De Bruyne (Wolfsburg / 76 mil. euro), Rodri (Atletico Madrid / 70 mil. euro), Riyad Mahrez (Leicester / 68 mil. euro), Joao Cancelo (Juventus / 65 mil. euro), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao / 65 mil. euro), Raheem Sterling (Liverpool / 63.7 mil. euro), Benjamin Mendy (AS Monaco / 57.5 mil. euro), John Stones (Everton / 55.6 mil. euro), Kyle Walker (Tottenham / 52.7 mil. euro), Leroy Sane (Schalke / 52 mil. euro), Bernardo Silva (AS Monaco / 50 mil. euro), Nicolas Otamendi (Valencia / 44.5 mil. euro), Ederson (Benfica / 40 mil. euro), Gabriel Jesus (Palmeiras / 32 mil. euro), Danilo (Real Madrid / 30 mil. euro) sau Ilkay Gundogan (Borussia Dortmund / 27 mil. euro) , care s-au dovedit decisivi pentru rezultatele viitoare ale echipei.

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