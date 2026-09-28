La finalul partidei, fostul mare atacant Adrian Mutu a desființat jocul naționalei. Acesta nu a înțeles deloc ce strategie a avut selecționerul Gheorghe Hagi în a doua rundă din Liga Națiunilor.

Adrian Mutu, discurs dur după România - Bosnia 2-4

Mutu spune că Hagi nu are timp să facă atât de multe experimente la echipa națională:

"Putea să fie lejer 6-2, 7-2 pentru Bosnia. Putea să fie 3-0 în primele 20 de minute. Întrebarea pe care mi-o pun este ce am câștigat din acest meci? Toată săptămâna, Gică Hagi a zis că vrea să construiască o echipă și să fie pe locul 1. Ce am câștigat azi? De ce experimentăm așa mult?

Am avut o echipă improvizată, de parcă jucam un amical cu Insulele Feroe. Un experiment eșuat. Fundașii centrali au fost foarte modești în această seară. În lateral am avut tot fundași centrali, deci am jucat cu patru fundași centrali azi.

Nu știu ce strategie a avut Gică, ce vrea să facă din Liga Națiunilor, dar dacă voiam să luăm locul 1 nu trebuia să experimentăm așa mult. Gică știe mai bine ce vrea să facă, dar aici e echipa națională, nu echipă de club. Nu are timp să omogenizeze o echipă. Din păcate, în seara asta am arătat rău. Mi-e și greu să comentez, nici nu știi ce să analizezi", a declarat Adrian Mutu, pentru Antena 1.

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