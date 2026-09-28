România a început cum nu se putea mai rău meciul de pe Arena Națională și a încasat trei goluri în prima parte a jocului. Daniel Bîrligea a marcat pentru ”tricolori”, iar scorul pauzei a fost 1-3.

Gică Hagi, două schimbări pentru repriza a doua din România - Bosnia

După o repriză controlată de oaspeți, Gică Hagi (61 de ani) a luat atitudine și a făcut nu mai puțin de două schimbări. Louis Munteanu și Alexandru Cicâldău au fost trimiși în teren încă din startul reprizei secunde.

Cei doi i-au înlocuit pe Darius Olaru și Valentin Mihăilă, care nu au adus plusul dorit în compartimentul ofensiv în această partidă.

”O să fie greu fără spectatori, era mai bine cu spectatori. Eu mă duc la meci cu sufletul și cu spiritul și sper să îi aduc noroc naționalei și mai ales lui Gică. Dacă alții strigă, strig și eu, dar nu cred că o să fie galerie. Când eram mic, eram în galerie la Steaua. Dacă trebuie să cânt, nu e problemă, sunt pregătit să ajut”, a spus Dan Petrescu în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

Echipele de start din România - Bosnia: