Cei 100 de jurnaliști din întreaga lume care alcătuiesc juriul Balonului de Aur, trofeu care este acordat celui mai bun fotbalist al sezonului, au avut timp până luni la miezul nopţii să-şi exprime voturile, după săptămâni de campanie intensă din partea principalilor candidaţi, scrie publicația EFE, citată de Agerpres.

26 octombrie, momentul acordării Balonului de Aur

Succesorul francezului Ousmane Dembele va fi anunţat în cadrul unei ceremonii care va avea loc pentru prima dată la Londra pe 26 octombrie, în urma unui acord încheiat între revista France Football, organizatoarea trofeului, şi UEFA, cu care aceasta are un parteneriat.

Câştigătoarea Balonului de Aur feminin, aleasă de un juriu format din 50 de jurnalişti, va fi, de asemenea, anunţată în aceeaşi zi, alături de celelalte trofee: Trofeul Kopa, pentru cel mai bun tânăr jucător, Trofeul Yashin, pentru cel mai bun portar şi Trofeul Johan Cruyff, pentru cel mai bun antrenor. Toate aceste premii se bazează pe voturile foştilor câştigători.

Echipa editorială a revistei France Football a selectat o listă scurtă de 30 de candidaţi pentru Balonul de Aur, dintre care juriul format din 100 de jurnalişti, reprezentând primele 100 de ţări din clasamentul FIFA (50 în cazul Balonului de Aur feminin), va alege finaliştii.

Modalitatea de vot la Balonul de Aur

Fiecare membru al juriului prezintă o listă de 10 jucători în ordinea preferinţelor, cărora li se acordă următoarele puncte: 15 pentru primul loc, 12 pentru al doilea şi 10 pentru al treilea, urmate de 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 şi 1.

Criteriile de acordare a punctelor sunt performanţa individuală din sezonul trecut, jocul decisiv şi impresionant, titlurile şi realizările echipelor şi, în al treilea rând, fair-play-ul.

Perioada de referinţă este de la 3 august 2025 până la 19 iulie 2026, incluzând toate competiţiile internaţionale jucate. În cazul Balonului de Aur feminin, Cupa Africii pe Naţiuni, care s-a încheiat pe 16 august, va conta pentru următoarea ediţie.