Selecționerul Gheorghe Hagi a încercat să explice prestația modestă a elevilor săi la flash-interviu. "Regele" spune că el este principalul vinonvat pentru acest eșec.

Ce a spus Gheorghe Hagi după România - Bosnia 2-4

Hagi a transmis că va analiza tot ce s-a întâmplat în această seară și va face noi schimbări în meciul următor:

"E un examen, nu l-am trecut. Primul vinovat sunt eu, îmi asum! Vom gândi, vom reflecta. Trebuie să schimbăm mult lucrurile pentru ca România să facă performanță.

Am zis-o din prima zi, avem mult de construit. E nevoie de multă muncă pentru a obține rezultate foarte bune. Îmi asum totul, eu am făcut echipa, eu am făcut planificare. Vom analiza la rece.

Trebuie să arătăm bine ca echipă, să ai puterea să ieși la joc. Am jucat acasă, eram încrezători, dar din păcate Bosnia a arătat foarte bine. Au fost o echipă mai curajoasă, mai agresivă, în teren s-a văzut acest lucru. Mergem la Mogoșoaia și vom reflecta, vom vedea ce trebuie făcut", a declarat selecționerul Gheorghe Hagi.

Pentru România urmează un alt test foarte dificil, în deplasare cu Polonia. După primele două runde, tricolorii sunt pe ultimul loc în grupa din Liga B.

Grupa României din Liga Națiunilor