Nationala Romaniei scapa de cel mai bun fundas al nemtilor! Absenta de ULTIMA ORA din echipa lui Low pentru meciul cu "tricolorii"

Titular in majoritatea sezonului la Bayern Munchen, Niklas Sule, nu va putea juca impotriva Romaniei dupa ce a suferit o accidentare inainte de partida de duminica, iar Joachim Low nu l-a inclus pe fundas in lotul Germaniei care va face deplasarea la Bucuresti.



Neamtul urmeaza sa revina la Bayern pentru mai multe investigatii, iar selectionerul german a preferat sa nu cheme alt jucator in locul fundasului. Germania ocupa primul loc in Grupa J, dupa ce a invins Islanda cu scorul de 3-0, joi la Duisburg, in primul sau meci din preliminariile CM 2022, devansand la golaveraj Romania, care a dispus cu 3-2 de Macedonia de Nord, la Bucuresti.

Dupa duelul cu Romania de pe Arena Nationala din Capitala, elevii lui Joachim Low vor infrunta Macedonia de Nord, miercuri la Duisburg.