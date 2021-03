EXCLUSIV | "N-o sa fie usor in Armenia!" Verdict dur pentru echipa nationala inainte de debutul in preliminariile Mondialului din 2022

Romania debuteaza cu Macedonia de Nord in preliminariile Campionatului Mondial din Qatar, joi seara, de la ora 21:45, IN DIRECT pe PRO TV si WWW.SPORT.RO.

Inaintea acestui debut in calificarile competitiei din 2022, Dorin Goian a comentat la Pro X sansele Romaniei de a reusi rezultate pozitive in duelurile din aceasta luna.

Fostul fotbalist a declarat ca, desi duelul cu Germania va fi cel mai dificil al primaverii, Romania nu va avea meciuri atat de accesibile nici cu Macedonia de Nord, nici cu Armenia, "tricolorii" avand si dezavantajul de a nu-l avea aproape pe Mirel Radoi in cantonamentul de la Mogosoaia.

"Ideal ar fi sa debutam cu dreptul, sa castigam 3 puncte din meciul cu Macedonia. Nu e usor, totusi jucam impotriva unei echipe calificate la Euro, care are cativa jucatori importanti in componenta, jucatori legitimati la cluburi bune din Europa... Dar jucam acasa, e foarte important debutul si ideal ar fi sa facem cel putin 6 puncte din aceste 3 meciuri. Orice punct sau puncte luate in fata Germaniei sunt clar o performanta mare. Trebuie sa luam fiecare joc in parte.

N-o sa fie usor faptul ca Mirel nu a fost langa echipa, faptul ca nu va fi pe banca poate fi considerat un minus, dar sunt sigur ca a pregatit bine antrenamentele alaturi de colaboratorii sai. Mirel a avut timp sa analizeze foarte bine echipa Macedoniei si asta va conta.

Nu va ganditi ca o sa fie un joc usor in Armenia, mi-as dori sa castigam chiar si chinuit, cu 1-0, 2-0... Sunt foarte importante punctele. E prima data cand ne lovim de o astfel de situatie, cu 3 jocuri in decursul a 8 zile. Nu o sa fie usor, dar tocmai de aceea echipele au ales sa convoace mai multi jucatori, vor fi modificari in aceste 3 partide pentru ca e greu sa duci 2-3 meciuri consecutive intr-un interval atat de scurt", a spus Dorin Goian la Ora exacta in sport.