România a ratat calificarea la Campionatul Mondial, după înfrângerea cu Turcia, scor 0-1, din semifinala barajului.

Gică Hagi are cele mai mari șanse să îi ia locul lui Mircea Lucescu și să devină noul selecționer al naționalei României.

Mihai Stoica a spus pe cine ar vrea la echipa națională

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a vorbit despre numirea iminentă a lui Gică Hagi la echipa națională și a spus că este o variantă pe placul său.

Cu toate acestea, Mihai Stoica a dezvăluit că el l-ar fi dorit la națională pe Cosmin Olăroiu.

„Selecţionerul, când intră în vestiar, când jucătorii se prezintă, trebuie să fie respectat, iar asta nu s-a întâmplat mereu, în general vorbesc. Jucătorii îşi caută mereu alibiuri, asta e realitatea. Dacă un selecţioner greşeşte, inclusiv în felul în care se exprimă, imediat ei reacţionează.

Nu cred că are nimeni curaj să treacă prin faţa lui Gică Hagi. Gică Hagi este, în opinia mea, cel mai bun tactician din fotbalul românesc.

Eu consider că am jucat într-un sistem complet greşit în multe meciuri. Noi avem jucători pentru alt profil. Pe Cosmin Olăroiu eu l-aş alege ca viitor selecţioner”, a spus MM Stoica, conform Prima Sport.

Toate drumurile duc spre Gică Hagi

Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, a transmis public că o decizie în privința noului selecționer a fost deja luată, preferând însă să păstreze temporar misterul asupra numelui ales.

„Vom avea un antrenor nou, normal. Să-i mulţumim lui nea Mircea pentru ce a făcut şi cu cel care vine sper să avem succes şi să aducem din nou bucuria care a fost acum un an jumătate, în 2024. Nu cred că e cazul să îl dezvălui eu, o să-l aflaţi în curând”, a precizat oficialul FRF, potrivit as.ro.

Deși anunțul nu a fost încă formalizat, toate informațiile arată că Gică Hagi este cel care va prelua destinele tricolorilor. Un detaliu important care întărește această mutare este decizia recentă a tehnicianului de 61 de ani de a renunța la pachetul majoritar de acțiuni de la Farul Constanța, pe care i l-a cedat lui Gică Popescu, eliberându-și astfel drumul către funcția de selecționer.