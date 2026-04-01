Mihai Stoica este de părere că Alexandru Maxim ar fi fost util naționalei României în ultima perioadă, chiar dacă mijlocașul de la Gaziantep se apropie de împlinirea vârstei de 36 de ani.

Mihai Stoica: "Alexandru Maxim e un jucător excepțional. Ar fi fost util acum la națională"

Maxim (56 de meciuri și 7 goluri la naționala României) n-a mai jucat sub tricolor din iunie 2022, de la un 0-3 cu Muntenegru în Liga Națiunilor, când Edi Iordănescu era selecționer. Chiar și așa, fostul mijlocaș de la Pandurii, Stuttgart, Mainz sau Beșiktaș a transmis în mai multe rânduri, inclusiv recent, că este dornic să revină la prima reprezentativă.

"Maxim a scris istorie la Gaziantep. E un jucător excepțional. Să se uite cei care chiar sunt interesați campionatele de când joacă acolo câți jucători cunoscuți a lăsat în urmă în clasamentul cifrelor - assist-uri și goluri marcate. Are niște cifre extraordinare. Are niște nume în spate de nu-ți vine să crezi.

Eu cred că ar fi fost util acum. A jucat și în Germania, la Mainz și Stuttgart", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

Alexandru Maxim joacă la Gaziantep din ianuarie 2020, cu o pauză de câteva luni, în 2023, când a fost împrumutat la Beșiktaș. A strâns 220 de meciuri, 58 de goluri și 47 de pase decisive până acum.

Căpitan la Gaziantep, Maxim este titular meci de meci în Super Lig. În acest sezon a marcat 5 goluri și a oferit 7 pase decisive în cele 26 de partide în care a fost folosit.