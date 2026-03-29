Tricolorii au pierdut pe teren propriu cu Kazahstan, scor 0-2, și au remizat 0-0 cu Irlanda de Nord la Clinceni, acumulând un singur punct și fără nicio șansă de a depăși liderul Ucraina, pe care îl vor întâlni marți.

Mihai Stoica nu s-a ferit de cuvinte: „Marele selecționer nu e așa «dulce» cu noi”

După aceste evoluții, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a lansat un atac direct către selecționerul Adrian Dulcea, acuzându-l că are probleme cu jucătorii roș-albaștri.

Oficialul susține că Dulcea l-a ignorat pe Ricardo Pădurariu, jucător constant la Corvinul în SuperLigă, și l-a trimis pe Matei Popa, portarul titular al FCSB, în tribună la meciul cu Kazahstan U19.

„Avem echipe naționale de juniori care au început să joace în acest sistem, cu trei fundași centrali. Asta nu se întâmplă și la România U19, unde construcția este în trei. Acolo, marele selecționer Dulcea are niște probleme, nu înțelege foarte bine câteva lucruri.

Dacă tot face construcția în trei, ar trebui să aibă fundași laterali ofensivi. Este Ricardo Pădurariu, care joacă meci de meci la Corvinul, o echipă care este deja în SuperLigă. Probabil că nu îl ia pentru că este jucătorul nostru, fiind împrumutat acolo. Cred că are o problemă cu FCSB!

Domnul Dulcea… nu știu. L-a chemat pe Matei Popa, care apără titular la noi și nu a primit gol în ultimele două meciuri, având o intervenție foarte bună în meciul cu UTA, și l-a trimis în tribună! A fost în tribună; pentru el, a fost al treilea portar. Dulcea l-a batjocorit pe Popa. Nu e așa «dulce» cu noi, Dulcea.

Am înțeles că s-a plâns într-un cerc că cei de la FCSB nu îl bagă în seamă. A venit la antrenament, în Antalya, împreună cu Roșca, iar noi am stat cu ei personal, din primul până în ultimul minut al sesiunii de pregătire. Am răspuns la orice fel de întrebare și am abordat foarte multe subiecte. În fine, e problema lui, dar și a fotbalului românesc. Popa a fost trimis în tribună!”, a spus MM Stoica la Fanatik.

Lotul României U19 pentru această acțiune